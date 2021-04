“Federica P. Luche” se despidió con mucha emoción de Guatemala

La actriz Consuelo Duval se despidió de Guatemala tras un corto viaje que hizo con el objetivo de cumplir el sueño de la pequeña Carolina, quien padece leucemia.

___

____

A través de Twitter, la intérprete de “Federica Dávalos de P. Luche” compartió una fotografía al lado de Carolina Brito junto a su mamá, Juana.

“Me despido de Guatemala llena de bendiciones y la gran energía de mi chamaca amada Caro”, escribió Duval junto a una foto con las protagonistas de una historia que conmovió a los guatemaltecos en las últimas horas.

Me despido de #Guatemala llena de bendiciones y la gran energía de mi chamaca amada #Caro ❤️ pic.twitter.com/x7doCi32S6 — Consuelo Duval (@ConsueloDuval) April 23, 2021

"¡Gracias a quienes fueron cómplices de este encuentro! @fundacionerickquiroa. Gracias Dios mío por permitirme abrazar y hacer sonreír a una de tus más grandes guerreras... Carolina. Ustedes me conocen y comparto esta experiencia porque me parece inspirador que una niña de ocho años esté peleando por su vida y ya no quiero que los adultos estemos peleando entre nosotros, por puras tonterías.. No perdamos la ilusión de vivir... El amor, la compasión y la empatía van a salvar al mundo!" escribió Duval en una publicación de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Consuelo Duval (@consueloduval)

Carolina cumplió su sueño y convivió con su estrella favorita de la televisión, además tuvo la oportunidad de saludar a "Junior P. Luche" por videollamada.

La pequeña Carolina Brito, libra una batalla contra la Leucemia LLA por segunda ocasión y a través de un video compartió su deseo de conocer a "Federica" de la "Familia P. Luche".

Carolina y Juana, su mamá, compartieron un momento con la actriz encarnada en el famoso personaje de la serie de comedia "La Familia P. Luche".

La Fundación Erick Quiroa publicó el clip que los usuarios hicieron viral hasta llegar a Consuelo Duval, quien viajó a Guatemala para conocer a Brito, originaria de Quiché.