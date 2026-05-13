Vehículo vuelca en la zona 9 capitalina (Video)

El tránsito se complica a inmediaciones de la zona 9 capitalina ya que el paso quedó obstruido.
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Un percance vial se reportó durante esta mañana en la 4 avenida y 5 calle de la zona 9 capitalina donde un vehículo tipo camioneta quedó volcado.
Tras el hecho, Amilcar Montejo, Director de Comunicaciones de EMETRA, dio a conocer que el vehículo impide el paso por lo que se coordinará para regular el tránsito.
Además, se realizará limpieza de líquidos que quedaron derramados tras el impacto para evitar percances que pongan en peligro a otros conductores.
Ante el accidente, se solicitó el apoyo de bomberos para poder brindar atención prehospitalaria.
Las autoridades de tránsito solicitan hacer conciencia en cuanto a los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.