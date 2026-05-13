Percance vial complica el tránsito en Santa Catarina Pinula

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Autoridades coordinaron con una grúa para retirar el vehículo y liberar el carril.

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Durante las primeras horas de este miércoles 13 de mayo se reportó un accidente de tránsito que dejó un vehículo empotrado en el kilómetro 12 de carretera Salvador con dirección a Oriente.

De este hecho solo se han reportado daños materiales, sin embargo, se ha bloqueado parte de uno de los carriles.

Ante el percance se presentaron al lugar agentes de Provial y de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula para regular el paso.

Asimismo, las autoridades colaboraron para retirar escombros y coordinaron una grúa para liberar el área.

La PMT del municipio recomienda buscar rutas alternas, salir con tiempo de anticipación y conducir con precaución.