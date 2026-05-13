Inter de Milán va por el doblete ante Lazio en la final de la Copa de Italia

Con Lautaro Martínez como principal referente ofensivo, el Inter de Milán intentará este miércoles (1:00 p. m.) cerrar otra temporada exitosa cuando dispute la final de la Coppa Italia frente a la Lazio en el Estadio Olímpico de Roma.
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El conjunto nerazzurro llega fortalecido tras conquistar recientemente la Serie A y ahora buscará sumar otro trofeo a sus vitrinas. Además, el equipo dirigido por Cristian Chivu mostró carácter en semifinales, donde remontó una complicada serie ante el Como después de estar contra las cuerdas.
Gran parte de las esperanzas del Inter pasan por el delantero argentino, quien volvió a firmar una destacada campaña pese a algunos problemas físicos. Lautaro alcanzó nuevamente la cifra de 20 goles en la temporada y se mantiene como una de las grandes figuras del balompié italiano.
De conquistar la final, el "Toro" añadiría su octavo título con el Inter a un palmarés en el que ya destacan varias ligas, Copas de Italia y Supercopas.
Enfrente estará una Lazio motivada tras superar una dramática semifinal contra la Atalanta, definida en la tanda de penales después de un empate en el global.
El conjunto romano intentará aprovechar el apoyo de su afición para volver a conquistar la Coppa y terminar con la sequía en el torneo, cuyo último título ganó en 2019.