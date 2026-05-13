Para este miércoles se esperan altas temperaturas y radiación solar intensa

El viento seguirá soplando del norte, pero el ambiente cálido y soleado predominarán durante el día.
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Altas temperaturas y radiación solar intensa predominarán este miércoles 13 de mayo en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
La entidad indicó que durante la mañana habrá poca nubosidad y viento del norte ligero.
Por la tarde, la entrada de humedad promoverá nublados con lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la Franja Transversal del Norte, el Caribe y la bocacosta.
No se descartan lluvias en el resto del territorio nacional.