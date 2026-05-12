Precios del petróleo suben ante el estancamiento diplomático entre EEUU e Irán

El precio del barril ha aumentado más del 3% y casi alcanza los $108 dólares.
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Los precios del petróleo subieron este martes a raíz del estancamiento diplomático que se prolonga en Oriente Medio, después de que Irán descartara cualquier compromiso tras el rechazo de su propuesta por parte de Estados Unidos.
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, avanzó un 3,42% hasta $107.77 dólares, mientras que el barril de West Texas Intermediate, para entrega en junio, aumentó un 4,19% hasta $102.18 dólares.
"Ante la ausencia de un acuerdo a la vista, los precios del petróleo vuelven a subir", resume Barbara Lambrecht, de Commerzbank.
Las autoridades iraníes descartaron este 12 de mayo la idea de enmendar sus propuestas para poner fin a la guerra, que Donald Trump considera buenas "para tirar a la basura".
Este impasse diplomático hace temer un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente el 20% de la oferta petrolera mundial, mientras que las reservas de crudo se reducen.
En total, solo 3.9 millones de barriles por día (mdb) pasan por Ormuz, frente a 20 mdb antes de la guerra, estima Helge André Martinsen, analista sénior en DNB Carnegie.
Los operadores también están pendientes de la reunión prevista entre el presidente estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping, el jueves y el viernes en Pekín.