Estados Unidos prohibió el ingreso al país del primer secretario del Congreso de Guatemala, Felipe Alejos, acusándolo de estar implicado en "importantes actos de corrupción".

"Como diputado del Congreso de Guatemala, el señor Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al tiempo que perjudicó gravemente la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado.

The corrupt acts of Delia Bac and Felipe Alejos Lorenzana undermined the rule of law in Guatemala. I am publicly designating them along with Alejos’ immediate family members as ineligible for entry into the U.S. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Guatemala. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 28, 2020

El gobierno de Donald Trump tomó la misma medida con la exlegisladora Delia Bac.

"Como diputada de 2008 a 2020, la señora Bac estuvo involucrada en actos de corrupción, incluido el uso de su influencia política para el enriquecimiento personal y el beneficio de ella y de su familia", agregó Pompeo.

"Los actos corruptos de Delia Bac y Felipe Alejos Lorenzana socavaron el #EstadoDeDerecho

en #GUA. Los designo públicamente junto con familiares inmediatos de Alejos, como personas no autorizadas a ingresar a EE.UU. Continuamos #UnidosContraCorrupción con nuestros socios en #GUA" https://t.co/UWxr4ua1Ak — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 28, 2020

En Estados Unidos, el secretario de Estado puede impedir el ingreso al país de un funcionario de un gobierno extranjero y sus familiares inmediatos por "su participación, directa o indirecta" en actos de corrupción.

Pompeo afirmó que "la corrupción del señor Alejos y la señora Bac ha socavado el estado de derecho y la fe del pueblo guatemalteco en su gobierno y en las instituciones democráticas y los procesos públicos de su país".

También quedaron impedidos de ingresar a Estados Unidos la esposa de Alejos, María Ximena Morales, y sus hijos menores.