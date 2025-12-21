¡Aventura de fin de año! Libera tortugas parlama en la Playa de Tecojate

-

Si buscas una escapada llena de emociones, la Playa de Tecojate en Nueva Concepción, Escuintla, es la opción ideal en el Pacífico guatemalteco. Este destino no solo ofrece hoteles y gastronomía local, sino también una experiencia inolvidable: la liberación de tortugas parlama, un ejemplo clave de conservación y turismo.

Al planear un paseo a la playa, el Pacífico guatemalteco tiene variedad de opciones por disfrutar en distintos departamentos.

Entre las más populares para los capitalinos, por su cercanía en cuanto a distancia, están las playas de Escuintla y en el municipio Nueva Concepción se puede visitar Tecojate.

Bañistas de la región de otros puntos del país disfrutan visitar este lugar. (Foto: Magy Ortega/Colaboradora)

El lugar cuenta con negocios locales que ofrecen variedad de platillos, bebidas y antojitos para deleitarse con la familia y amigos, mientras se aprecia el paisaje costero.

Si deseas hospedarte en este destino durante una noche o más, también puedes encontrar opciones de hoteles según el presupuesto con el que cuentes para tu paseo.

Muchos aprovechan para dar un paseo en cuatrimoto. (Foto: Magy Ortega/Colaboradora)

Actualmente, la Oficina Municipal de Turismo se encarga de promover el desarrollo del potencial turístico que tiene este municipio, principalmente de las playas.

Una de las actividades por hacer a la orilla del mar durante el fin de año y que puede regalar una experiencia inolvidable, principalmente a los más pequeños, es la liberación de neonatos de tortugas parlama que son cuidados en el tortugario local.

El tortugario programa liberaciones de tortugas para quien desee participar en la actividad. (Foto: Oscar Romario Aguilar)

"Cada liberación nos recuerda la belleza y el valor de nuestra naturaleza. Un momento mágico donde el turismo y la conservación se unen para dar esperanza a una nueva generación de vida marina", afirma la Oficina Municipal de Turismo, a través de su página de Facebook.

Si ya te animaste a emprender camino, en vehículo, el trayecto hasta la playa está a unos 190 kilómetros, aproximadamente, desde la ciudad de Guatemala; es de, unas tres horas y 50 minutos de camino.

Esta área turística es de las más importantes para el municipio. (Foto: Oscar Romario Aguilar)

Se puede tomar la salida hacia el sur para tomar la carretera CA-9, luego la CA-2 y la RN-11; es decir, la autopista Palín-Escuintla; luego, el camino a Siquinalá.

Al llegar a Cocales, en Patulul, Suchitepéquez, se debe virar rumbo a Nueva Concepción, donde la playa está situada a unos 25 km de la cabecera municipal. En el área del embarcadero puedes tomar una de las lanchas que ofrecen sus servicios y por un costo accesible te llevarán al otro lado del área turística.