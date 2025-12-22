Shakira anuncia dos nuevas fechas para su residencia en El Salvador

La emoción incrementa para los fans de la colombiana que podrán presentarse al concierto de Shakira en El Salvador.
Luego de haber anunciado que habrían presentaciones de Shakira en El Salvador, los boletos se agotaron rápidamente, ya que se hizo sold out en menos de 24 horas el pasado 17 de diciembre.
La cantante colombiana anunció dos nuevas fechas para su histórica residencia, por lo tanto contará con cinco presentaciones en el país.
Por medio de una publicación en la red social X, confirmó a los fans que no alcanzaron boletos que aun pueden tener la oportunidad de asistir a esta experiencia inolvidable.
Este domingo, el presidente Nayib Bukele aseguró que conocía "del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país".