Video: Microbús se incendia en la ruta Interamericana

INCENDIO VEHÍCULAR



Kilómetro 76 Ruta Interamericana, El Caman Patzicia, se reporta un incendio vehícular el cual consume un vehículo tipo microbus.



Elementos de ASONBOMD de las estaciones de Tecpán, Balanya y Zaragoza laboran en el lugar para sofocar las llamas. pic.twitter.com/GunjAFkoPS