Video: Microbús se incendia en la ruta Interamericana

  • Por Reychel Méndez
21 de diciembre de 2025, 21:07
El incendio consumió un vehículo tipo microbus.&nbsp;(Foto: ASONBOMD)

El incendio consumió un vehículo tipo microbus. (Foto: ASONBOMD)

El piloto del microbus logró salir del vehículo antes que el fuego lo consumiera. 

En horas de la noche de este domingo 21 de diciembre se reportó un incendio vehicular en el Kilómetro 76 Ruta Interamericana, El Caman, Patzicia.

Una llamada de auxilio alarmó a elementos de Bomberos Municipales Departamentales ya que las llamas arrazaban con un vehículo tipo microbus. 

Los elementos de varias estaciones trabajaron para apagar las llamas. (Foto: ASONBOMD)
Los elementos de varias estaciones trabajaron para apagar las llamas. (Foto: ASONBOMD)

Los socorristas de las estaciones de Tecpán, Balanya y Zaragoza trabajaron por algunos momentos para sofocar las llamas, solo se reportaron daños materiales. 

El piloto fue atendido por paramédicos debido a una crisis nerviosa ya que logró salir del microbús instantes antes de ser consumido por el fuego. 

 

