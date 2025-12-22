Este es el pronóstico del clima para este lunes 22 de diciembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) dio a conocer las condiciones del clima para este lunes 22 de diciembre de 2025.

Según el último boletín emitido, persiste descenso de temperaturas en el Occidente y Altiplano Central.

La temperatura en el departamento de Guatemala estará entre un mínimo de 13 a 15 grados Celsius hasta los 22 y 24 grados, con un viento de ligero a moderado.

El reporte también indica que habrá nublados que irán de la categoría parcial a total durante la madrugada y primeras horas de la mañana del norte al centro del país.

Asimismo, no se descarta la presencia de llovizna en el área Caribe.

Pronóstico de lluvia diaria para el 22 de diciembre presentado por el Insivumeh. (Foto: Insivumeh/Soy502)