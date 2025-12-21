De Monte Oscuro a La Unión: Historia y origen del Oasis de Oriente

-

La Unión, Zacapa, conocido como el "Oasis de Oriente", es un municipio chortí con una rica historia. Distinguido por su clima templado y su fuerte tradición católica en honor al Santo Hermano Pedro, este municipio sustenta su economía en la agricultura.

El municipio de La Unión, en Zacapa, se ubica en una región rodeada de bosques y de clima templado, considerado saludable por sus habitantes. De acuerdo con relatos de ancianos, el lugar fue conocido originalmente como "Montañas de Lampo Coy" y posteriormente como "Monte Oscuro".

Por su ubicación estratégica, fue durante años un punto de encuentro y descanso para comerciantes provenientes de Zacapa, Honduras, Jocotán y Camotán, origen que dio sentido a su actual nombre.

Fotografía de la iglesia católica en los años 70. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El municipio pertenece a la región chortí y fue elevado a esa categoría el 2 de julio de 1904 en el departamento de Chiquimula; más tarde, el 9 de marzo de 1907, pasó a formar parte de Zacapa, y en marzo de 1920 adoptó oficialmente el nombre de La Unión.

El 90 % de las familias son católicas y participan en la feria en honor al Santo Hermano Pedro. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Características

Conocida como el Oasis de Oriente, la región se distingue por su arraigada fe religiosa. Celebra su fiesta patronal en honor al Santo Hermano Pedro de San José de Betancur y mantiene una fuerte tradición católica que reúne a la mayoría de sus pobladores. Además, es reconocida como la cuna del deportista Kevin Cordón.

El viaje hacia este municipio también resulta singular, ya que el clima cambia gradualmente del calor a temperaturas frescas, especialmente durante las noches, lo que caracteriza a la zona.

Así luce la iglesia católica en la actualidad. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

La economía local se sustenta principalmente en la agricultura. Las familias se dedican al cultivo de café, naranjas y bananos, productos que han dado fama a la región.

Asimismo, la feria patronal se celebra del 19 al 24 de abril, fechas en las que la población honra sus tradiciones religiosas y culturales.

Entre sus principales referentes se encuentra la parroquia local, cuya primera construcción inició el 25 de abril de 1957, tras la visita del obispo Constantino Luna. El templo fue demolido en 2003 y la actual edificación se inauguró en 2005, consolidándose como un símbolo de identidad y fe para los unionenses.

El Oasis de Oriente es un pueblo donde la mayoría de la población es católica. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Dato curioso

Dicho municipio, aun en varias de sus comunidades, predomina el idioma chortí, heredado de sus primeros fundadores. Destacan los apellidos Suchite, García, Buezo y Cordón, los cuales son una mezcla de origen español, además de Sosa, Vásquez, López y Escalante, entre otros.