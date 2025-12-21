Películas en las que la Navidad no tiene un final feliz

-

Estas películas rompen con la imagen tradicional de las fiestas.

La Navidad no necesariamente debe hacer alusión a una temporada llena de alegría, villancicos y finales felices. La etapa navideña en el cine ha llegado a representar violencia, horror, culpa y desesperación.

¡Qué bello es vivir! (1946)

A pesar de que se ha vendido como una cinta navideña por excelencia, la realidad es que su historia toca temas complejos como la depresión, el sacrificio y la idea de que la vida puede sentirse como un fracaso.

Gremlins (1984)

El inicio del filme comienza como un cuento navideño sobre un regalo misterioso, pero termina como una sátira violenta sobre el caos social donde nadie está a salvo.

Terrifier 3: Payaso Siniestro (2024)

En la tercera entrega, el payaso se disfraza de Santa Claus y convierte la temporada en una cacería sangrienta.

Krampus (2016)

El demonio navideño es llamado con un ritual donde una piedra ancestral invoca a Krampus, quien ha llegado a la tierra para asesinar a una familia.

Noche de paz, noche mortal (1984)

La premisa gira en torno a un suceso traumático: un niño presencia cómo un hombre disfrazado de Santa Claus asesina a sus padres, lo que hace que el "héroe de los niños" se asocie con el terror, la violencia y la pérdida.