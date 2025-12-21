Versión Impresa
La canción de Soda Stereo inspirada en un cuento de Edgar Allan Poe

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
21 de diciembre de 2025, 15:43
Gustavo Cerati encontró inspiración en un relato de Edgar Allan Poe. (Foto: X)

Gustavo Cerati tomó inspiración de un cuento de la literatura clásica.

La agrupación argentina liderada por Gustavo Cerati fusiona poesía, amor y sensibilidad en un tema inspirado en una obra literaria.

"Doble vida" consolidó el éxito internacional de la banda en 1988. (Foto: X)
En 1988, Soda Stereo lanzó Doble vida, su cuarto álbum de estudio que fue un éxito a nivel mundial desde su día de lanzamiento.

Dentro de su lista de canciones se encuentra Corazón delator, un tema que hace alusión al cuento del mismo nombre del escritor Edgar Allan Poe, debido a que Cerati lo tomó de inspiración.

Soda Stereo une literatura y música en "Corazón delator". (Foto: X)
A diferencia del relato original de Poe, Gustavo transformó una historia caótica y de crimen en un sentimiento profundo: el amor.

La canción refleja la vulnerabilidad de amar sin barreras. (Foto: X)
El sencillo retrata la vulnerabilidad que surge al entregarse por completo al amor, teniendo en cuenta que las emociones terminan imponiéndose a la razón.

