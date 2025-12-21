La canción de Soda Stereo inspirada en un cuento de Edgar Allan Poe

Gustavo Cerati tomó inspiración de un cuento de la literatura clásica.
La agrupación argentina liderada por Gustavo Cerati fusiona poesía, amor y sensibilidad en un tema inspirado en una obra literaria.
En 1988, Soda Stereo lanzó Doble vida, su cuarto álbum de estudio que fue un éxito a nivel mundial desde su día de lanzamiento.
Dentro de su lista de canciones se encuentra Corazón delator, un tema que hace alusión al cuento del mismo nombre del escritor Edgar Allan Poe, debido a que Cerati lo tomó de inspiración.
A diferencia del relato original de Poe, Gustavo transformó una historia caótica y de crimen en un sentimiento profundo: el amor.
El sencillo retrata la vulnerabilidad que surge al entregarse por completo al amor, teniendo en cuenta que las emociones terminan imponiéndose a la razón.