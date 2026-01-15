Félix Fuentes lleva 35 años trabajando en favor de migrantes guatemaltecos

-

El zacapaneco Félix Fuentes ha trabajado por décadas en favor de los inmigrantes guatemaltecos en EE. UU., promoviendo sus derechos y alertando sobre los riesgos de la migración irregular. Sus esfuerzos le han valido reconocimientos en ambos países por su labor altruista.

Félix Fuentes, un zacapaneco que dejó su tierra en 1982 y migró a Estados Unidos, decidió apoyar a los inmigrantes al ver las injusticias de las que son víctimas.

"Me involucré con los inmigrantes desde 1989, con grupos comunitarios de Guatemala. Actualmente, la situación está delicada; hay mucho temor de la población por las políticas del presidente de ese país", indica Fuentes.

El zacapaneco continúa sirviendo a los inmigrantes de Guatemala y de otros países. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Refiere que después de 35 años, está de nuevo en Zacapa, pero sigue luchando en favor de los que no tienen voz. "Los inmigrantes son los que mantienen la economía del país y lamentablemente, han sido olvidados y usados", añadió.

Asimismo, recomienda a quienes estén pensando en viajar al país mencionado, que lo hagan, pero por la vía legal.

Félix con delegados de instituciones de la comunidad internacional. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Yo sé que la mayoría nos desesperamos; estamos pasando una situación dura y a raíz de esto, hay quienes desean irse indocumentados y el problema está en que ponen en riesgo sus vidas en el transcurso del viaje por México. Hay quienes mueren en el desierto", manifestó.

Indica que lo mejor es que los zacapanecos y guatemaltecos luchen por el país, ya que irse de forma irregular puede prácticamente costarles la vida.

Félix laboró como comisionado y ahora está de vuelta en el país. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Es importante que la población que está en Zacapa o cualquier parte de la región de oriente de Guatemala, aconseje a los que tienen en Estados Unidos a que se comporten de una forma correcta, porque la situación está muy delicada, se están haciendo disposiciones que les hacen la vida imposible y por cualquier cosa son deportados", manifestó Fuentes.

Ha brindado charlas de apoyo a los que no tienen voz. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Es por ello que Fuentes ha sido reconocido por su destacada labor en la protección de los derechos de los inmigrantes, tanto en el país norteamericano como en su natal Guatemala.

Desde su experiencia como migrante y activista, Félix Fuentes continúa alzando la voz por quienes enfrentan condiciones adversas fuera del país, promoviendo la organización comunitaria, el respeto a la ley y orientando a otros ante los riesgos de la migración irregular.

También ha dado información en las radios del país. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Algunos reconocimientos