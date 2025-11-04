Violencia en zona 12: Ataque armado deja un fallecido cerca de El Trébol este lunes

-

El hecho de violencia ocurrido en la colonia La Reformita dejó como resultado un hombre sin vida.

Un ataque armado se registró este lunes en la 7a. avenida y 2a. calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, en cercanías de El Trébol.

Tras el hecho de violencia, un hombre de 30 años aproximadamente y que aún no ha sido identificado, ha quedado a un costado de la banqueta, frente a un taller de vehículos de dos ruedas.

Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales, quienes indicaron que también escucharon las detonaciones en la estación, la cual se encuentra cerca del sector.

Los socorristas indicaron al llegar al lugar de los hechos, la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a que presentaba heridas por proyectiles de arma de fuego en el cráneo.

: José Luis Pos / Nuestro Diario pic.twitter.com/Tony8bb9oA — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 4, 2025

De momento, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han acordonado el área a la espera de peritos del Ministerio Público (MP), para realizar las investigaciones y diligencias correspondientes.