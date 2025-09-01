La Feria Alimentaria ha abierto sus puertas en Tikal Futura

-

Del 1 al 3 de septiembre se estará llevando a cabo la 29ª edición de la Feria Alimentaria, la que se ha consolidado como una plataforma estratégica para fortalecer la cadena de valor de la industria y posicionar a Guatemala como un referente gastronómico y comercial en la región.

En la primera fecha del evento se llevó a cabo el acto inaugural con el corte de cinta que invita a los guatemaltecos a disfrutar de esta exhibición y sus congresos. También se hizo entrega del Galardón Tenedor de Oro.

Este premio se entrega en cada edición de la Feria Alimentaria. Reconociendo la excelencia, trayectoria y aporte al desarrollo culinario del país.

El Galardón del Tenedor de Oro se entrega por cuatro categorías: Restaurante del Año, Personaje del Año, Academia Culinaria y Chef del Año.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

En la vitrina comercial, la feria reunió a más de 130 marcas nacionales e internacionales y espera recibir a más de 2 mil visitantes por día.

Dentro de la agenda ofrece tres congresos especializados y competencias culinarias como la Senior y Junior Chef:

Congreso Tendencias Alimentarias (1 de septiembre): Organizado por Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y dirigido a estudiantes y profesionales de cualquier área de industria alimentaria.

IV Congreso de Gastronomía Guatemalteca "Nan Pa'ach: La ceremonia del maíz en Guatemala" (2 de septiembre): Llevado a cabo por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) junto al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), busca reunir a profesionales de la gastronomía para resaltar la riqueza natural del maíz.

Congreso GastroImpact 2025 (3 de septiembre): Innovación y tendencias de los restaurantes del futuro.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Los boletos aún están a la venta en www.eticket.gt, con opciones para acceso a la vitrina comercial por Q75 y los congresos Q250 el pase por día. Los estudiantes reciben un precio especial.