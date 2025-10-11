¿Quieres trabajar en tus vacaciones? Asiste a Feria del Empleo 2025

Al llegar podrás conectar con empresas sólidas y de manera segura.
A través de sus redes sociales, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) anuncio que el próximo martes 14 y miércoles 15 de octubre realizará una Feria de Empleo para Vacacionistas.
Si tienes de 17 años en adelante, podrás aplicar a las plazas temporales que distintas empresas ofrecen para estas vacaciones del 2025.
El evento se realizará en las instalaciones del Palacio de Correos, en el Ala Norte, ubicado en 7a. avenida 11-67, zona 1 de la ciudad, desde las 9:00 a las 16:00 horas.
Para aplicar, el MINTRAB informa que es necesario presentar certificado de nacimiento si tienes 17 años y DPI a partir de los 18 años.