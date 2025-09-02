Más de 30 Atracciones: La Diversión Extrema Arriba a Cefemerq

Vive la adrenalina en la Feria de Independencia Quetzaltenango 2025, en donde habrán más de 30 juegos mecánicos en Cefemerq y atracciones infantiles gratuitas del 12 al 16 de septiembre.
Uno de los principales atractivos en la feria de independencia son los juegos mecánicos que se ubican en el Centro de Ferias y Mercadeo de Quetzaltenango (Cefemerq), donde se aglomeran miles de vecinos a disfrutar de la adrenalina qué ofrecen estos atractivos.
Ya iniciaron los trabajos para ensamblar las diferentes estructuras de los juegos mecánicos, exposiciones y piso de plaza, se espera contar con más de 30 atracciones de 3 empresas diferentes, quienes están a cargo de esta actividad es la Comisión de Exposiciones y Piso de plaza.
La inauguración está programada para el 10 de septiembre y se espera que las atracciones se retiren de Cefemerq, el 21 de septiembre.
También habrán juegos inflables gratuitos para que lleves a los más pequeños del hogar a disfrutar de la alegría.
"Del 12 al 16 de septiembre habrá distracción gratuita para los pequeños del área rural como para el área urbana ya que se busca llevar felicidad a aquellos que no tienen recursos", explicó el alcalde Juan Fernando López.