Fermín queda fuera por lesión para las próximas dos semanas

El internacional español del Barcelona, Fermín López, estará de baja dos semanas por una lesión en el gemelo derecho, anunció el club azulgrana este jueves.

"Fermín sufre una lesión menor en el músculo sóleo de la pierna derecha, cuyo tiempo de recuperación será de aproximadamente dos semanas", anunció el Barsa en un breve comunicado.

El joven mediocampista de 22 años, campeón de Europa y olímpico con La Roja en 2024, se perderá así los tres próximos encuentros contra Alavés, Atlético de Madrid y Betis, en LaLiga, lo que podría suponer una baja sensible para los de Hansi Flick.

También es duda para el duelo como locales en contra del Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones, el 9 de diciembre.

Lesionado en la ingle a finales de septiembre, Fermín había recuperado su puesto como titular en el mediocampo por delante de su compatriota Dani Olmo. En seis partidos logró cinco goles y cuatro asistencias. Ahora, tendrá que volver a recuperarse y tratar de recobrar ese puesto ya en diciembre.

Derrotado el martes por el Chelsea (3-0), el Barsa buscará recuperarse el sábado contra el Alavés en la jornada 14 de liga y mantener la presión sobre el Real Madrid.