Fernando Colunga será el nuevo "Luis Miguel" en serie de Netflix

Los rumores se hacen cada vez más fuertes. Todo apunta a que el actor mexicano Fernando Colunga será el protagonista de la serie que dramatiza la vida del cantante Luis Miguel, en Netflix.

Según la revista Gente, de Argentina, Diego Boneta ya no será parte de la nueva temporada de "Luis Miguel, la serie" debido a que su perfil no cumple con el look que se requiere para la nueva temporada.

TAMBIÉN...

El medio asegura que Boneta estaba dispuesto a someterse a cambiar su figura si era necesario, pero la producción rechazó la propuesta.

Colunga es un galán de telenovelas, de 53 años, que se ha mantenido alejado de las cámaras en los últimos meses.

Fernando Colunga es un reconocido actor de telenovelas. (Foto: ADN)

El actor suma más de 25 teleseries y se hizo famoso por papeles protagónicos en "María la del barrio", "La Usurpadora" y "Esmeralda", entre otras.