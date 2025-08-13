Ferri, subsidiado por Perenco, deja de operar y comunidades quedan sin servicio

-

Las personas del lugar consideran que la situación podría afectar el comercio.

El servicio de ferri que comunicaba los municipios de La Libertad y San Andrés, Petén de manera gratuita y que era utilizado por cientos de vecinos del lugar para cruzar el río San Pedro fue suspendido este miércoles 13 de agosto.

El ferri operaba de 7:00 a 17:00 horas todos los días y era subsidiado por la empresa Perenco por lo cual no cobraba ninguna tarifa a los habitantes de ambos municipios para su utilización.

Sin embargo, debido a que este martes 12 de agosto finalizó el contrato de explotación del Campo Petrolero Xan la empresa cesó sus operaciones en el país y este día el servicio de ferri se interrumpió.

Quienes muestran más preocupación por esta situación son los comerciantes del lugar, pues señalan que esto los afectará directamente ya que se elevarán los costos para trasladar sus productos.

Según se pudo constatar en el lugar, una lancha normal cobra Q3 por persona para cruzar el río, mientras que un ferri pequeño tiene una tarifa de Q50 por vehículo y lleva a cabo los traslados de uno a la vez.

Los comerciantes muestran su preocupación por la suspención del servicio de Ferri. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Según los vecinos del lugar, el anterior ferri tenía capacidad para trasladar hasta 6 camiones o 12 vehículos al mismo tiempo, además de decenas de personas que querían cruzar el río.

Humberto Galindo, comerciante del caserío Nuevo Amanecer, mostró su preocupación por la situación e indicó que días anteriormente se les había informado que el servicio de ferri continuaría, pero esto no sucedió.

"Esperamos que el Gobierno se ponga la mano en la conciencia y busque una solución porque esto nos afecta muchísimo, no sabemos qué pasará", afirmó Galindo.

El comunitario explicó que esto impactará directamente en los costos de transporte del comercio local, por lo que no descarta que en los próximos días los precios de los distintos productos se eleven debido a esta situación.

Cierre de Perenco

Tras extraer más de 146.4 millones de barriles de crudo en San Andrés, Petén, el Contrato 2-85 llegará a su fin la medianoche de este 12 de agosto y se estima que aún hay unos 10 millones de estos bajo tierra.

El traspaso de las instalaciones que ocupó Perenco, como empresa encargada de la ejecución del contrato, incluyen el pozo Xan ubicado en el municipio de San Andrés Petén, la minirefinería (instalada en la Libertad), la operación de un ferri que, según autoridades municipales, conecta a unas 37 comunidades, así como el oleoducto, pista de aterrizaje y un centro de salud.

Datos oficiales, también indican que el oleoducto transportó unos 33.6 millones de barriles entre 2010 y 2023. Este mecanismo también recibe el crudo de otras empresas petroleras, sin embargo, a partir de ahora, este traslado tendría que hacerse en camiones, como se hacía con anterioridad, describieron expertos del sector consultados.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se recurrió a declarar estado de emergencia para proceder al cierre de operaciones y así hacer viable la contratación de una empresa especializada, en cumplimiento de la ley.

Se estima que el cierre, desmantelamiento y abandono del área tendrá un costo aproximado de 50 millones de dólares al Estado, esto se traduce en unos Q383 mil millones para una operación que conllevaría unos tres años, según Víctor Hugo Ventura, titular del MEM.

En el caso del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tienen previsto realizar un estudio de impacto ambiental para proteger el área conocida como Parque Nacional Laguna del Tigre, en la cual está instalado el campo petrolero Xan.

El traspaso contará con el reforzamiento policial (unos 500 agentes destacados en el área), ante el temor de hechos vandálicos en el campo tras la salida de la empresa.