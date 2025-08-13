Cierre Perenco: cese de actividad petrolera afectaría a 25 mil personas en Petén

-

Además de la pérdida de empleos, los ingresos de Fonpetrol se verán disminuidos, lo que impactará directamente a las obras ejecutadas por los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Según estimaciones de la alcaldía Municipal de San Andrés, Petén, lugar en donde se ubica el Campo Petrolero Xan, el cierre de la actividad y la salida de Perenco afectará directamente en la generación de empleo a un estimado de entre cinco mil y seis mil familias.

Debido a que el Congreso de la República no aprobó ninguna ley para ampliar la prórroga del contrato de explotación del Campo Petrolero Xan, el cual venció este martes 12 de agosto, pasó a manos del Estado y la empresa que tenía los derechos, Perenco, dejó de operar de forma oficial.

Esta situación no solo ha provocado incertidumbre en la población que vive en las cercanías del proyecto, sino también en las autoridades municipales, ya que el cierre del campo petrolero provocará una disminución considerable de los ingresos por regalías que han recibido en los últimos años.

El contrato de explotación del Campo Petrolero Xan expiró el 12 de agosto de 2025. (Foto: Archivo / Soy502)

Jonne Méndez, alcalde municipal de San Andrés, Petén, explicó que les causa preocupación el hecho que las autoridades de Gobierno no llevaron a cabo un proceso de informativo claro y ordenado sobre el cierre.

Consideró que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y las otras instituciones gubernamentales involucradas debieron informar desde hace mucho tiempo que pasaría con el cierre del campo petrolero.

Como ejemplo de la desatención, mencionó que los alcaldes de Petén "desde hace meses", solicitaron informaran sobre el proceso, pero no fueron atendidos.

"El daño colateral que provocará esta situación es la falta de los empleos que sostenía la empresa tanto en San Andrés, como en la Libertad, Petén. Todas esas familias se quedarán sin el sustento que les generaba ese empleo", lamentó el alcalde.

La refinería La Libertad se ubica en el municipio de igual nombre en Petén. (Foto: Archivo / Soy502)

Méndez fue consultado sobre cuál era la estimación que manejan de las personas que serán afectadas por la pérdida de empleos directos e indirectos por el cese de la explotación petrolera en el sector y respondió que estiman que son entre "cinco mil y seis mil familias".

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, la familia promedio guatemalteca está compuesta por cinco miembros, por lo que el cierre del Campo Petrolero Xan podría afectar de forma directa a entre 25 mil y 30 mil personas.

Afectará a Fonpetrol

En el 2008 el Congreso aprobó una ley que creo el Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol) el cual administra los fondos provenientes de las regalías y la participación de los hidrocarburos que corresponden al Estado y los demás ingresos por cualquier concepto provenientes de los contratos de operaciones petroleras.

Según datos del MEM, desde enero de 2016 hasta junio de 2025 Guatemala tuvo vigente cuatro contratos de explotación de petróleo lapso en el cual se explotaron 23.4 millones de barriles de petróleo (23,458,861).

El cierre del campo petrolero también afectará los ingresos de Fonpetrol. (Foto: Archivo / Soy502)

Resalta que de Campo Xan se extrajeron en ese mismo tiempo 21.1 millones de barriles (21,130,889), es decir, el 90% de la explotación petrolera del país en la última década.

Lo que significa que, con el cierre del Campo Petrolero Xan, los ingresos de Fonpetrol se verán disminuidos entre un 85% y 90% a partir de agosto lo cual es un duro golpe para Petén, pues por ley el 20% del total de lo recaudado en regalías es distribuido entre los Consejos Departamentales de Desarrollo de los departamentos donde se lleven a cabo las operaciones petroleras.

Esta situación fue confirmada por el alcalde Méndez, quien explicó que los alcaldes de Petén alertaron sobre esta situación desde hace más de un año.

"Pedimos audiencias con el ministro de Energía y Minas en su momento. Viajamos a la ciudad capital y no nos atendieron. Nos atendió un viceministro en su momento y lo tratamos de discutir más de una vez", afirmó el jefe edil.

Los alcaldes de Petén señalan que buscaron información oficial sobre el cierre de campo Xan. (Foto: Archivo / Soy502)

El alcalde recalcó que la disminución de fondos que tendrá Fonpetrol los afecta directamente en lo que tiene que ver en proyectos de inversión que ejecutan los Consejos Departamentales de Desarrollo.

"Por supuesto que afectará, aunque digan que la producción iba bajando, cosa que nunca creímos del todo, los fondos iban llegando a las municipalidades, lo que se traducía en obras de infraestructura para agua, saneamientos, salud o educación", afirmó el alcalde.

Afecta a todo el país

La ley de Fonpetrol también señala que el 5% del total recaudado, será distribuido entre los Consejos Departamentales de Desarrollo del país, proporcionalmente al número de habitantes que establezca anualmente el Instituto Nacional de Estadística para cada departamento.

Por lo cual, la disminución de los ingresos de Fonpetrol también afectará a todo el país, tal y como lo señaló el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y alcalde de Santa Catarina Pinula Sebastián Siero.

El cese de las actividades petroleras afectará los ingresos de los Consejos Comunitarios de Desarrollo del país. (Foto: Archivo / Soy502)

El presidente de la Anam lamentó que las municipalidades, principalmente las de Petén, "se verán afectadas en sus finanzas" porque recibían parte de las regalías que generaba el proyecto petrolero Xan.

Méndez puntualizó que no defienden a ninguna empresa, pero lo que si desean es que se sigan aprovechando los recursos naturales del país para que los fondos sigan llegando a las comunas y de esa forma poder atender las necesidades de la población.