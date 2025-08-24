En esta fecha será el "Festival de las Flores" en Antigua Guatemala

El festival que reúne a más de 3 mil artistas y 40 exposiciones se acerca.
Antigua Guatemala está por convertirse en un punto de encuentro entre el arte, naturaleza y comunidad, así lo informó la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).
Este año, el festival se inspira en el tema "Cuando florecen las estrellas", bajo los eslóganes "Antigua, el lugar donde florecen las estrellas" y "Antigua Ciudad de las Artes", inspirados en figuras que iluminaron la historia del arte como Cruz España, Luis de Lión, Carlos Mérida, Roberto González Goyri, Frida Kahlo, Botero y Van Gogh.
Se realizará el 15 y 16 de noviembre.
El festival buscará conectar el arte con las emociones y la naturaleza, y este 2025 celebrará el florecer interior, la luz que habita en cada ser y la magia del cielo reflejada en la tierra, anunció Agexport.