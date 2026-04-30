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Excandidato a alcalde muere tras ataque armado

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
30 de abril de 2026, 11:02
El expolítico recién había regresado de Estados Unidos. (Foto: archivo/Soy502)

El expolítico recién había regresado de Estados Unidos. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima participó como candidato a jefe edil por el partido FCN-Nación en 2016.

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Manuel Tupil, de 48 años, excandidato a la alcaldía de Sayaxché, murió en un ataque armado ocurrido en la comunidad Chicozapote, del mismo municipio, según reportes preliminares de autoridades locales.

De acuerdo con información recabada, Tupil participó como candidato a jefe edil por el partido FCN-Nación en 2016.

(Foto: Irma Tzi/colaboradora)
(Foto: Irma Tzi/colaboradora)

Recientemente había regresado de Estados Unidos, donde residió por varios años.

El hecho violento se registró en un área poco iluminada y constituye el segundo ataque armado en esa misma comunidad en un corto período, lo que ha generado preocupación entre vecinos por el incremento de la violencia en el área.

(Foto: irma Tzi/colaboradora)
(Foto: irma Tzi/colaboradora)

Autoridades policiales y fiscales se desplazaron al lugar para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

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