Conductores se van a los golpes en la ruta al Pacífico (video)

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Tras colisionar, dos conductores se fueron a los golpes en plena ruta.

Una tensa pelea, que llegó a los golpes, se registró sobre la ruta al Pacífico.

Según testigos, la discusión inició luego de que dos motoristas colisionaran en el kilómetro 37, jurisdicción de San Vicente Pacaya, Escuintla.

El enfrentamiento llegó a perjudicar el tránsito, pues varios conductores detuvieron la marcha, muchos de ellos para intentar separar a los involucrados.

Mientras que otro conductor, del otro lado de la vía, grabó la escena.

Motoristas se enfrentan a golpes tras colisionar en el kilómetro 37 de la Ruta al Pacífico, jurisdicción de San Vicente Pacaya, Escuintla. pic.twitter.com/60M22F5124 — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) April 30, 2026

Autoridades hacen un llamado para evitar este tipo de conflictos que pone en riesgo la integridad física de los conductores.

Otra pelea en la Interamericana

El pasado fin de semana, en el km. 41 de la ruta Interamericana, jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez, los conductores de un tráiler y un camión protagonizaron una pelea sobre la ruta.

Un video mostró el momento en que el tráiler se abalanzó sobre un camión pequeño.

La situación se agravó cuando un pasajero del tráiler descendió con un machete en la mano.

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