Junta Monetaria mantiene tasa líder en 3.50% pese a escalada del petróleo

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La autoridad monetaria decidió este miércoles no alterar el costo del dinero para preservar la estabilidad económica, vigilando de cerca la inflación importada por el conflicto en el Estrecho de Ormuz.

La Junta Monetaria (JM) de Guatemala decidió este miércoles, por unanimidad, mantener la tasa de interés líder de política monetaria en 3.50%.

En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica global, la autoridad financiera optó por la cautela ante el reciente encarecimiento de los combustibles, buscando equilibrar el dinamismo productivo local con las presiones externas que amenazan los precios internos.

El principal argumento para dejar intacta la tasa —referencia clave para los intereses bancarios— es que la inflación se mantiene dentro de los márgenes previstos, pese a un repunte observado en el último mes.

A marzo de 2026, el ritmo inflacionario se situó en 2.50%, una cifra superior al 1.56% de febrero, pero que aún se ubica por debajo del límite inferior de la meta establecida del 4.0% (+/- 1 punto porcentual).

Resiliencia y proyecciones

A pesar de las turbulencias en los mercados internacionales, la economía guatemalteca muestra una solidez notable que permitió al Banco de Guatemala (Banguat) ajustar sus proyecciones de crecimiento para el cierre de 2026, situándolas en un rango de entre 3.1% y 5.1%, con un valor central de 4.1%.

Este optimismo se sustenta en el desempeño de indicadores de corto plazo, como las remesas familiares, que al 23 de abril sumaron 7,730.9 millones de millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 8.6%.

"En el ámbito interno, la Junta Monetaria resaltó que, a pesar del entorno de alta incertidumbre externa, se mantiene el crecimiento positivo de la mayoría de indicadores económicos de corto plazo congruente con la estimación de crecimiento económico prevista", afirmó Álvaro González Ricci, presidente del Banguat y de la JM.

En el foro “Guatemala, lista para el mundo: capacidades y fortalezas para invertir en el exterior”, el presidente de la #JuntaMonetaria y del #BancoDeGuatemala, Alvaro González Ricci, concluyó que el país continúa registrando un crecimiento económico estable, en línea con el… pic.twitter.com/TG4WkBY6AG — Banco de Guatemala (@Banguat) April 27, 2026

La amenaza de Ormuz

El mayor riesgo para la estabilidad nacional proviene del conflicto en Oriente Medio, específicamente por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, situación que disparó el precio del crudo WTI a 106.88 dólares por barril este miércoles, representando un incremento del 86% respecto al cierre del año anterior.

Johny Gramajo, gerente económico del Banguat, explicó que el impacto final dependerá de la duración de las tensiones.

"La reciente aceleración del ritmo inflacionario refleja, en buena medida, las mayores presiones de origen importado, derivado del incremento de los precios internacionales de los combustibles", señaló Gramajo.

Vigilancia constante

Las autoridades advirtieron que si el choque de oferta en la energía persiste por un tiempo prolongado, las perspectivas económicas podrían verse afectadas, aunque por ahora las expectativas de inflación para los próximos 12 y 24 meses permanecen ancladas a la meta.

En este contexto, la Junta Monetaria reafirmó que mantendrá un monitoreo diario de la evolución de los indicadores económicos y los mercados internacionales de energéticos.