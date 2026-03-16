Festival Floraao 2026 abre convocatoria para emprendedores en Alta Verapaz

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¡Atención emprendedores! La Asociación Altaverapacense de Orquideología invita a participar en el Festival Floraao 2026 este 2 y 3 de mayo en Cobán. Un evento único para posicionar tu marca y conectar con visitantes nacionales y extranjeros.

La Asociación Altaverapacense de Orquideología anunció la convocatoria dirigida a emprendedores locales y regionales para formar parte del Festival Floraao 2026, un evento que busca promover la riqueza natural, cultural y económica del departamento de Alta Verapaz.

La actividad, que busca impulsar el trabajo de pequeños empresarios, se realizará el sábado 2 y el domingo 3 de mayo en el parque central La Paz, en Cobán.

Las orquídeas serán protagonistas del Festival Floraao 2026, con exposiciones que resaltan la riqueza natural de Alta Verapaz. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

El festival se perfila como uno de los encuentros más esperados del año, al reunir en un mismo espacio la exposición de flora, especialmente orquídeas, junto con iniciativas de emprendimiento que destacan la creatividad y el talento local.

A través de esta convocatoria, los organizadores invitan a marcas, productores y pequeños empresarios a integrarse a la actividad y dar a conocer sus productos y servicios ante visitantes nacionales y extranjeros.

Color, naturaleza y creatividad se combinarán en las exhibiciones de orquídeas preparadas para el público. (Foto: Asociación Altaverapacense de Orquideología)

Según informó la asociación organizadora, el objetivo principal es crear un espacio que impulse la economía local mediante la participación de emprendedores que deseen posicionar sus proyectos dentro de un evento que celebra la identidad natural y cultural de la región.

El festival busca convertirse en una plataforma para fortalecer redes comerciales, generar nuevas oportunidades y visibilizar el trabajo de quienes apuestan por el desarrollo económico desde sus comunidades.

Espacios decorados con orquídeas permitirán a los visitantes disfrutar y capturar recuerdos únicos durante el festival. (Foto: Asociación Altaverapacense de Orquideología)

Los interesados en participar deberán realizar un proceso de preinscripción a través de un formulario digital habilitado por la organización y divulgado a través de su página social https://www.facebook.com/aaorquideas, paso previo para formar parte de las actividades programadas durante el evento. El costo de participación es de Q200.

El Festival Floraao 2026 contará con el respaldo de la Municipalidad de Cobán, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el Ministerio de Economía y el Ministerio de Cultura y Deportes.

Las exposiciones buscan acercar a los visitantes a la belleza de las orquídeas. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Además de posicionarse como una vitrina para emprendedores, el evento busca resaltar la importancia de la conservación de la flora y el valor simbólico que poseen las orquídeas dentro de la identidadaltaverapacense, convirtiendo el festival en un punto de encuentro entre tradición, naturaleza y desarrollo económico.

Los organizadores reiteraron la invitación a los emprendedores interesados a formar parte de esta experiencia, destacando que el festival representa una oportunidad para "hacer florecer" sus iniciativas dentro de un ambiente familiar y cultural que, año con año, atrae la atención de la población y visitantes.

Cada rincón del festival estará ambientado con detalles naturales que invitan a disfrutar y compartir momentos especiales. (Foto: Asociación Altaverapacense de Orquideología)

Este festival se consolida como un ecosistema donde la creatividad y la naturaleza convergen. Para el pequeño empresario, es la oportunidad perfecta de generar redes de contacto y entender las tendencias del mercado actual.

Con este tipo de actividades, Cobán continúa consolidándose como un escenario clave para la promoción turística y cultural del país, apostando por eventos que integran naturaleza, emprendimiento y participación comunitaria.