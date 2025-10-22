Versión Impresa
El festival de Sundance rendirá homenaje a Robert Redford

  • Con información de Eligia Hernández/Kevyn Girón/Colaboradores
22 de octubre de 2025, 13:50
Sundance rendirá homenaje póstumo a Robert Redford.

El próximo Festival de Cine de Sundance rendirá un emotivo homenaje a su fallecido cofundador, Robert Redford, con la proyección de Cuesta abajo de 1969, su primera película independiente.

El legendario actor y director, ganador del Óscar y figura clave del cine independiente, murió en septiembre a los 89 años, dejando un legado imborrable en Hollywood.

Los organizadores destacaron que su "dedicación al poder de la narrativa moldeó el cine independiente". La cinta elegida, considerada por el crítico Roger Ebert como "la mejor película sobre deportes, sin que realmente se tratará de deportes", marcará el eje central de este tributo.

La edición 2026 del festival será también la última que se celebre en Utah antes de su mudanza a Boulder, Colorado.

Además, incluirá proyecciones conmemorativas de clásicos que debutaron en Sundance, como Pequeña Miss Sunshine y Juego macabro.

