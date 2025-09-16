Las películas más aclamadas por la crítica de Robert Redford

Redford se consolidó como uno de los actores más versátiles de Hollywood.
Robert Redford protagonizó algunas de las películas que figuran entre las más valoradas por la crítica internacional, demostrando su talento al actuar en dramas, thrillers y producciones de acción y superhéroes.
Cuesta abajo (1969)
Con 89% en Metacritic y 85% en Rotten Tomatoes, el actor interpreta a un ambicioso esquiador profesional que busca abrirse paso en el competitivo mundo del esquí olímpico.
Todo está perdido (2013)
Con 87% en Metacritic y 95% en Rotten Tomatoes, el filme pone a prueba a Redford en el papel de un hombre que debe sobrevivir tras un naufragio en pleno océano Índico.
Todos los hombres del presidente (1976)
Con 84% en Metacritic y 94% en Rotten Tomatoes, Robert da vida al periodista Bob Woodward, uno de los reporteros que investigó el caso Watergate. El largometraje narra la búsqueda de información que originó la renuncia del presidente Richard Nixon.
Capitán América: el soldado de invierno (2014)
Con 90% en Rotten Tomatoes y 70% en Metacritic, Robert Redford interpreta a Alexander Pierce en el MCU, el líder de una organización secreta dentro de S.H.I.E.L.D. que pondrá en apuros al Capitán América.
El candidato (1972)
Con 89% en Rotten Tomatoes y 66% en Metacritic, Robert da vida a un abogado que se ve involucrado en una campaña para el Senado de los Estados Unidos, siendo un reflejo de las estrategias detrás de las campañas políticas.