"Fidel Funes Sinfónico" el homenaje de la Orquesta Sinfónica de Guatemala

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, realizará un homenaje a la leyenda de la marimba orquesta Fidel Funes, como parte de su "II Concierto de Temporada Nacional 2025".

El sabor primaveral de Fidel Funes será recordado a través de los instrumentos de la agrupación nombrada "Patrimonio Cultural de la Nación", durante el "Festival de Junio", celebración del Teatro Nacional.

Foto: Selene Mejía/Soy502.

¿Cuándo se llevará a cabo?

La cita es el 4 de septiembre a las 8:00 p.m.

Lugar

La Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Entradas

Los Boletos tienen un costo de Q150 y están a la venta en OSN.culturaguate.com, ingresa aquí.

El homenaje se realiza bajo la dirección del maestro invitado Marvin Ardany López Alvarado.

Foto: Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala.

Acerca de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala

Fue fundada en 1936, conocida como Orquesta Liberal Progresista y perteneció al Ministerio de la Guerra, actualmente Ministerio de la Defensa Nacional.

Acompañaba la apertura de las giras presidenciales, actos cívicos, protocolarios y religiosos. El 11 de julio de 1,944 con el Acuerdo Presidencial suscrito por el Primer Designado a la Presidencia de la República, el General Federico Ponce Vaides, cambió de nombre, formando parte de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y en la actualidad al Ministerio de Cultura y Deportes.

El 27 de noviembre de 1991 es elevada a la categoría de "Patrimonio Cultural de la Nación" por el Decreto 80-91 del Congreso de la República, con la finalidad de protegerla y preservarla, así como también su archivo musical; el cual comprende partituras clásicas y contemporáneas de artistas nacionales e internacionales.

Fidel Funes y su marimba orquesta

La marimba orquesta de Fidel Funes nació en 1980 en Guatemala como "Orquesta Indiana" y se cambió a su nombre actual por un reclamo legal.

Fue fundada por el maestro Fidel Funes y fusionó la marimba guatemalteca con ritmos tropicales como la cumbia, el son y otros instrumentos de viento y percusión, logrando reconocimiento internacional con éxitos que marcaron a varias generaciones.