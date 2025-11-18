Los fieles alientan a la Bicolor con un emotivo banderazo

-

A pesar del duro golpe que significó la eliminación de la Bicolor tras la derrota frente a Panamá (2-3), un grupo de aficionados chapines volvió a demostrar que la fidelidad a los colores azul y blanco va más allá de los resultados.

La noche de este lunes, decenas de seguidores se hicieron presentes en las afueras del Centro de Alto Rendimiento de la Federación de Fútbol de Guatemala para realizar un emotivo banderazo en apoyo al plantel previo al último partido de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

La Barra de Guate se hizo presente para demostrar el apoyo de los jugadores. (Foto: Rudy Martínez)

Con banderas, cánticos y bengalas, los aficionados desafiaron el frío y la desilusión para acompañar a la Selección en la antesala del duelo de este martes 18 de noviembre ante Surinam en el estadio El Trébol. Aunque el sueño mundialista quedó atrás, para la afición chapina todavía quedaba algo importante por entregar: aliento, respaldo y un mensaje claro de que siguen creyendo en este grupo de jugadores.

Hasta los niños cantaron el "Vamos Guate" en un emotivo banderazo. (Foto: Rudy Martínez)

Durante varios minutos, el ambiente se llenó de emoción cuando algunos seleccionados salieron a agradecer el gesto. Entre ellos, Arquímides Ordóñez y Matthew Evans fueron los que se acercaron a saludar al grupo de aficionados, intercambiando palabras de gratitud y reconociendo el sacrificio de quienes se hicieron presentes solo para mostrar apoyo en un momento complicado.