(VIDEO) El "Bolillo" Gómez: "¿Guatemala se deja ganar? No tiene perdón"

En medio de la creciente tensión por las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, el entrenador colombiano de El Salvador, Hernán Darío el "Bolillo" Gómez, lanzó un mensaje contundente ante las versiones que circulan entre aficionados guatemaltecos: la idea de que la Bicolor podría dejarse ganar ante Surinam para perjudicar las aspiraciones de Panamá, no solo le parece ofensiva, sino inaceptable.

En redes sociales, la afición chapina, después de la derrota de Guatemala frente a Panamá (2-3) en el estadio El Trébol, los jugadores guatemaltecos podrían "ayudar" a Surinam para evitar que Panamá acceda directamente al Mundial, en una cuestión de "venganza deportiva". Esa hipótesis ha tomado fuerza, especialmente porque un triunfo o derrota en ese encuentro podría perjudicar a Panamá en estas eliminatorias.

Frente a esas especulaciones, Gómez no se guardó nada y fue especialmente duro con quienes defienden esa tesis: "No tiene perdón afirmar que un jugador puede dejarse ganar vistiendo la camiseta de un país", declaró el entrenador, dejando claro que condena de manera rotunda cualquier insinuación de falta de compromiso o de profesionalismo entre los futbolistas.

“NO TIENE PERDÓN!



Las palabras del profesor Bolillo ante la posibilidad de que Guatemala regale el partido. pic.twitter.com/hEEUtEaMNl — Tigo Sports PA (@TigoSportsPA) November 17, 2025

El colombiano, al que no le tiembla la voz a la hora de expresar sus convicciones, considera que la competitividad de las eliminatorias no es un "folclore": es un asunto serio, de carácter, donde las selecciones deben luchar por cada punto, sin dobles intenciones ni juegos "por debajo de la mesa". Sus palabras reflejan su postura firme: no admite ni tolera la idea de que se negocien resultados de manera voluntaria.

"La camiseta de un país es el orgullo del país, la selección es el orgullo y la autoestima del país, y si uno se la pone se tiene que hacer reventar", cerró el técnico colombiano.