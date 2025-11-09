Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La FIFA emite una sanción disciplinaria en contra de Guatemala

  • Con información de Edwin Pineda/Colaborador
08 de noviembre de 2025, 19:43
Rumbo al Mundial 2026
La sanción se dio a conocer a pocos días del compromiso contra Panamá. (Foto: Nuestro Diario)

La sanción se dio a conocer a pocos días del compromiso contra Panamá. (Foto: Nuestro Diario)

La sanción llega a pocos días de los duelos que se celebrarán en el Estadio El Trébol a mediados de noviembre. 

OTRAS NOTICIAS: El capitán está listo: José Pinto ya entrena con Guatemala

Debido a insultos racistas y discriminatorios sucitados entre las aficiones de El Salvador y Guatemala, en el último partido disputado en el Cuscatlán, la FIFA emitió sanciones para la respectivas federaciones.

En el caso de la Fedefut, la sanción será jugar un partido de local con el 15 % menos del aforo permitido, además de una multa económica de 20 mil francos suizos (unos Q190,200).

Además, se debe implementar un plan de prevención para este tipo de hechos.

De momento, la Fedefut no se ha pronunciado al respecto.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar