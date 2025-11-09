La FIFA emite una sanción disciplinaria en contra de Guatemala

La sanción llega a pocos días de los duelos que se celebrarán en el Estadio El Trébol a mediados de noviembre.
OTRAS NOTICIAS: El capitán está listo: José Pinto ya entrena con Guatemala
Debido a insultos racistas y discriminatorios sucitados entre las aficiones de El Salvador y Guatemala, en el último partido disputado en el Cuscatlán, la FIFA emitió sanciones para la respectivas federaciones.
En el caso de la Fedefut, la sanción será jugar un partido de local con el 15 % menos del aforo permitido, además de una multa económica de 20 mil francos suizos (unos Q190,200).
Además, se debe implementar un plan de prevención para este tipo de hechos.
De momento, la Fedefut no se ha pronunciado al respecto.