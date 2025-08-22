Así se estrena la ceremonia de "Player of the Season Award Show"

-

La ceremonia reunió a grandes representantes del deporte a nivel global para engalanar el evento.

Este verano, en la ciudad de Zadar, leyendas del deporte y reconocidos presentadores se reunieron para la primera edición del Sofascore Player of the Season Award Show, grabada durante el Sunset Sports Festival.

La ceremonia celebró a los mejores jugadores no solo de la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, sino también de algunas de las naciones futboleras más apasionadas del mundo, incluyendo las principales ligas de Latinoamérica.

Destacados futbolistas latinoamericanos estuvieron entre los reconocidos, todos elegidos a través de las calificaciones de rendimiento objetivas de Sofascore. Sin votos, sin concursos de popularidad.

Mohamed Salah lideró la Premier League con una calificación de 7.78, Raphinha fue el mejor de LaLiga con 7.80, Mattia Zaccagni se llevó el premio en la Serie A con 7.34, Joshua Kimmich fue el jugador mejor calificado de la Bundesliga con 7.91, Achraf Hakimi brilló en la Ligue 1 con 7.76.

Además, los premios reconocieron al mejor jugador de la UEFA Champions League, de las principales ligas de fútbol femenino y a muchas otras figuras destacadas del fútbol mundial.

| High praise from @Carra23



From what we’ve seen tonight, @MoSalah could be on his way to back-to-back Sofascore Premier League Player of the Season awards @CBSSportsGolazo #Sofascore #CBS #Salah #Liverpool #Carragher pic.twitter.com/8NI7XrPvNr — Sofascore Football (@SofascoreINT) August 16, 2025

El show incluyó opiniones de grandes del fútbol y analistas como Jamie Carragher, Micah Richards y Alessandro Del Piero. También se presentó la sección Inside the Numbers, liderada por Nico Cantor, cuya raíz argentina aportó un toque local para los fanáticos sudamericanos, y un segmento especial a cargo de Isabela Pagliari, periodista brasileña que brindó su visión única del fútbol europeo y sudamericano.

Raphinha, no solo mejor jugador de LaLiga sino también de la Champions League, expresó su orgullo por ser reconocido a través de las métricas de Sofascore.

⚔️ | Raphinha vs Yamal@Nicocantor1 breaks down the razor-thin margins behind the 2024/25 LaLiga Player of the Season @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/Fo7DnXYtX6 — Sofascore Football (@SofascoreINT) August 21, 2025

Además, Luka Modrić hizo historia al recibir el primer Founders' Legend Award de la marca.

La celebración del Player of the Season fue más allá de la transmisión televisiva, con enormes carteles en ciudades como Barcelona, Londres, Liverpool, Múnich, Roma, Frankfurt, Lyon, Metz y más, mostrando a los ganadores.

Desde Raphinha y Alexia Putellas en Barcelona, Mohamed Salah en Liverpool, hasta Joshua Kimmich en Múnich, los fanáticos pudieron ver a los mejores de la temporada en las calles de sus propias ciudades.

El Sofascore Player of the Season Award se basa en datos objetivos, no en votos del público.