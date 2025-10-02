Sin el Camp Nou: El Barsa tendrá que usar su "segunda casa" ante Olympiacos

-

El tercer partido del Barcelona en la Liga de Campeones, el 21 de octubre contra el Olympiacos, tampoco se jugará todavía en el Camp Nou, sino en el estadio Montjuic, anunció este jueves el club catalán.

"El Club continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas" explicó el Barsa en un comunicado.

También precisó que ya está trabajando "en las nuevas enmiendas que el Ayuntamiento de Barcelona compartió con el Club la semana pasada".

Más de dos años después del inicio de los trabajos de renovación para alcanzar la capacidad de 105 mil plazas, el Camp Nou, estadio mítico del Barcelona, aún no está listo para celebrar partidos.

Varias fechas de reapertura (principios de 2025; luego, en primavera y en agosto, e incluso en septiembre) han sido anunciadas, pero el estadio aún no puede acoger público de manera segura, incluso con un aforo reducido.

Según un portavoz de los bomberos catalanes, se han detectado varios fallos de seguridad, especialmente en las salidas de emergencia. Por ello, el Barsa sigue sin poder estrenarse en su habitual casa y ha tenido que buscar alternativas para este inicio de temporada.