Sala Primera evaluará si jueza Carol Berganza continúa en el caso Melissa Palacios

Recusación contra jueza del caso Melisa Palacios será discutida por Sala Primera de Apelaciones este 23 de septiembre.

El próximo martes 23 de septiembre, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo programó una cita para determinar si la jueza Carol Yesenia Berganza Chacón, del Juzgado de Mayor Riesgo "C", debe o no seguir conociendo el caso Melisa Palacios.

María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín implicados en el caso del asesinato de Melisa Palacios. (Foto: Wilder López/Soy502)

¿Por qué se discute?

Los abogados de María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, acusados en este proceso, pidieron que la jueza sea apartada de dicho trámite y presentaron una recusación, que básicamente es una solicitud formal para que otro juez tome el control, argumentando que la jueza en mención podría no ser imparcial.

La audiencia servirá para que las partes involucradas (acusados, defensa, fiscales, etc.) emitan su opinión y se escuche si hay razones suficientes para que la jueza sea reemplazada.

Este caso se está manejando en un juzgado especializado en temas como narcotráfico, crimen organizado y delitos contra el ambiente.

Clausura provisional

Durante la audiencia del pasado martes 2 de septiembre, la abogada Victoria Gobern, defensora de María Fernanda Bonilla solicitó a la jueza Berganza, que se dictara una clausura provisional del proceso y se dejaran sin efecto las medidas de coerción impuestas.

Sin embargo, tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza resolvió enviar a juicio a Bonilla y a Marroquín, acusados por el Ministerio Público (MP) de ser coautores del asesinato de Melisa Palacios, ocurrido en 2021.

El pasado 2 de septiembre, la abogada Victoria Gobern, defensora de Bonilla, pidió la clausura provisional del caso. (Foto: Wilder López/Soy502)

Gobern, argumentó que no existían pruebas directas que vincularan a María Fernanda con el crimen, uno de los puntos que más recalcó la defensa fue la ausencia de rastros genéticos de María Fernanda en el cuerpo de la víctima, a pesar de que Melissa presentó señales de lucha.

"La víctima peleó, pero no con mi patrocinada", aseguró la defensora, añadiendo que María Fernanda tiene cabello espeso, y que no se halló ni un solo cabello suyo en la escena ni bajo las uñas de la joven fallecida.

En relación con una evaluación psicológica pendiente, la defensa señaló que su patrocinada no dio anuencia para realizarse un examen que buscaba determinar si padecía algún trastorno que afectara su capacidad para controlar sus acciones, pero solicitó que este aspecto fuera considerado como una línea de investigación aún abierta.

María Fernanda Bonilla llega a la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Mayor Riesgo C con chaleco de protección. (Foto: Wilder López/Soy502)

agredir directamente a la víctima. "Una persona puede decir 'yo la maté', pero los elementos técnicos pueden decir otra cosa", sostuvo.

Finalmente, Gobern insistió en que ninguna de las más de 200 pruebas del expediente mencionaba haber visto a Bonilla

Como salida alternativa, pidió que, si se encontraba alguna participación, se contemplara el delito de homicidio en estado de emoción violenta, aunque reiteró que el escenario más justo era un sobreseimiento o la clausura provisional del caso.

La audiencia concluyó con la resolución de la jueza Berganza que para que ambos acusados enfrenten juicio por el asesinato de Palacios.