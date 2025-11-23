Versión Impresa
Filtran la conversación que Belinda y Cazzu tuvieron en su encuentro

  • Por Selene Mejía
22 de noviembre de 2025, 18:01
Cazzu y Belinda coincidieron y el público enloqueció. (Foto: Instagram)

Cazzu y Belinda coincidieron y el público enloqueció. (Foto: Instagram)

Belinda y Cazzu coincidieron en un evento público y se mostraron admiración entre ellas. Las estrellas hablaron mientras eran el centro de atención de los focos. Esto se dijeron mientras las fotografiaban.

Las ex novias de Nodal y representantes del pop y el trap, emocionaron a quienes desean una colaboración entre ellas. El 20 de noviembre una revista internacional realizó una ceremonia donde ambas fueron nombradas "Mujeres del Año".

¿Qué se dijeron?

En redes sociales la usuaria conocida como: "Chismecito by Alicia" Cazzu le dijo a Belinda: "la gente se moría por esto", Belinda contestó: "Sí, se morían...ya nos tocará conocernos en un lugar con menos gente".

Luego Belinda le habría pedido el whatsapp a Cazzu para seguir en contacto. 

Cazzu habló con los medios tras el evento y al ser abordada al respecto dijo: "Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar esta paz", dijo.

Luego Belinda también fue cuestionada y dijo acerca de una posible colaboración: "¡Ay ojalá! me encanta ella y la admiro mucho", dijo mientras salía del lugar.

