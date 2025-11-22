Miss Jamaica está en cuidados intensivos tras fuerte caída en Miss Universe

-

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universe, fue hospitalizada de emergencia tras sufrir una aparatosa caída en una de las pasarelas previo a la gala final.

A través de un comunicado en las cuentas oficiales de la reina de belleza, la familia afirmó que se encuentra en estado delicado.

"Esta es una actualización oficial con respecto a la condición médica de la Dra. Gabrielle 'Gabby' Henry, quien permanece hospitalizada en Tailandia. Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, que actualmente se encuentra en el país asiático con su madre, Maureen Henry, aconsejó a la organización sobre los últimos acontecimientos", explican.

"Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde", dijo su hermana a la organización.

En cuidados intensivos

De acuerdo con el informe de salud Gabriella deberá "permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada".

Piden oraciones de seguidores

La Organización Miss Universe Jamaica pidió, tanto a los jamaiquinos, como a los seguidores internacionales que oren por la salud de la participante.

"Solicitamos respetuosamente al público y a los usuarios de redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, desinformación o especulaciones que puedan causar mayor sufrimiento a la familia".

"Nuestro principal objetivo sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos su compasión, sensibilidad y privacidad mientras la familia atraviesa este difícil momento", cerraron.

#jamaica ♬ original sound - NBC New York @nbcnewyork Miss Jamaica was seen falling off the stage at the Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand. Gabrielle Henry did not suffer from any life-threatening injuries, and was said to be recovering. The Miss Universe Jamaica Organization said medical teams would "continue to conduct tests to ensure her full recovery," and thanked people after receiving an outpouring of love and support. #missuniverse