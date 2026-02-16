Inician Plan Centinela Metropolitano tras termino del estado de sitio

-

Plan Centinela en el área metropolitana inició desde primera hora este lunes 16 de enero.

A primera hora de este lunes inició la implementación del Plan Centinela en el área metropolitana, como parte de las nuevas disposiciones de seguridad anunciadas por el Gobierno tras la finalización del estado de sitio.

Según informó Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), los primeros operativos se desarrollan en la zona 7 capitalina, donde vecinos han denunciado asaltos perpetrados por individuos que se movilizan en motocicleta.

Agentes de la PNC realizan operativos en la zona 7 como parte del Plan Centinela. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

"También se realizan distintas acciones en la 34 avenida, calzada Roosevelt; en la zona 3, dentro del perímetro del barrio El Gallito; y en la zona 18", precisó el vocero policial, quien explicó que los despliegues se concentran en sectores prioritarios debido a su incidencia delictiva.

El desarrollo del plan ocurre luego de que, la noche del domingo 15 de febrero, el presidente Bernardo Arévalo anunciara en Cadena Nacional que a partir del martes 17 entrará en vigor un Estado de Prevención a nivel nacional, medida que forma parte de la siguiente fase de la estrategia de seguridad, tras concluir el Estado de Sitio.

Estas acciones corresponden al Estado de Prevención a partir del martes, así como la implementación del Plan Centinela Metropolitano. (Foto: PNC)

Focalizan esfuerzos

El mandatario explicó que, específicamente en el departamento de Guatemala, el Plan Centinela se ejecutará con un enfoque territorial focalizado. Este contempla operativos conjuntos y presencia reforzada en barrios priorizados, mediante la coordinación entre el Ejército y la PNC.

Con esta nueva etapa, el Ejecutivo pretende dar continuidad a las acciones contra la delincuencia que fueron intensificadas en enero, luego de motines registrados en varios centros penitenciarios y del asesinato de 11 agentes de la PNC, atribuido a estructuras terroristas.