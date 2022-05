El "síndrome de la cara vacía" que podría afectar a quienes dejen de usar mascarilla

En Guatemala, el uso de la mascarilla es obligatorio en los municipios que tengan alerta roja de contagio de Covid-19 en el Semáforo Epidemiológico. Muchos médicos recomiendan aún no quitársela, debido a que existen temores de que los contagios masivos regresen.

Sin embargo, existe otro rubro de la población que no piensa quitarse la mascarilla y no porque se protejan del Covid-19. Simplemente, no dejarán de usarla porque no pueden dejar de hacerlo.

De acuerdo con múltiples estudios, mientras unas personas están felices de quitarse la mascarilla, con otras sucede lo contrario, ya que estos han desarrollado una fobia que les genera inseguridad descubrirse totalmente el rostro. Los expertos, además, dan consejos para superar este problema.

Síndrome de la cara vacía

Según psicólogos, el grupo de la población que no se siente totalmente preparado para dejar de usar la mascarilla son los adolescentes. Tras varios estudios, los científicos han determinado la existencia del "Síndrome de la cara vacía".

Se trata de una fobia que revela inseguridad en las personas al descubrirse totalmente el rostro. Revela, por un lado el miedo o la inseguridad de mostrar el rostro al natural o en segundo punto la fobia de una persona para contraer el virus de la Covid-19.

En algunas personas, la mascarilla oculta sus inseguridades. (Foto: Pixabay)

Los expertos han mencionado que durante los dos años de pandemia, la mascarilla también ha fungió como un escudo protector para evitar enseñar las imperfecciones o los cambios físicos de los adolescentes por la etapa natural del desarrollo.

Los expertos recomiendan que no se fuerce a las personas que padecen el "Síndrome de la cara vacía" a dejar de usar la mascarilla rápidamente, sino, simplemente dejar que poco a poco la vayan dejando y recuperando la seguridad que ganador con este escudo protector.

Una ilusión

¿Qué pasa después de tanto tiempo usar la mascarilla y solo vemos una parte del rostro de alguien? Cuando nos faltan detalles de algún rostro, tendemos a completarlo según nuestro buen gusto y criterio, es decir, de acuerdo con nuestro canon de belleza. El síndrome de la cara vacía vendría a responder a este fenómeno, que, tal y como explica la socióloga Rebeca Cordero, presenta dos vertientes.

La primera de ellas es la sensación de que nos encontramos ante individuos que desconocemos, sobre todo si son personas con las que antes de la pandemia no interactuábamos. “La segunda, es esa asociación de que una imagen facial corresponde a otra cara. Por eso, por ejemplo, tenemos el pensamiento de que alguien parecía más guapo con la mascarilla que sin ella”, comenta la especialista.

No obstante, la sugerencia sigue siendo el retirar paulatinamente la mascarilla y olvidarse de haber creado una imagen del rostro de alguien que no corresponde a la realidad.