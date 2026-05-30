Hay bicampeón: PSG se impone en la final de Champions al Arsenal, en los penales

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París Saint-Germain se coronó como el campeón de la UEFA Champions League, al derrotar al Arsenal 4-3 en la tanda de penales, luego del 1-1 en los 120 minutos que se disputaron en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

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El conjunto londinense hizo de las suyas pegando rápido en el encuentro, apenas al minuto 6, cuando un intento de despeje de Marquinhos pegó en Leandro Trossard y la pelota le quedó a Kai Havertz, quien condujo varios metros y, casi llegando al área pequeña, sacó un zurdazo que superó al arquero Safonov para romper con el empate.

La anotación tempranera le permitió a los gunners hacer lo que mejor saben hacer, cerrarse, aguantar y buscar la contra. El PSG tomó el control de la pelota, pero le faltó un poco de claridad en el último tercio del terreno, producto de la solidez defensiva de su rival.

Al 13, Fabian Ruiz tuvo la oportunidad luego de un pase largo de Nuno Mendes, pero su remate se fue a un lado del marco defendido por David Raya. El mismo Ruiz tuvo otra ocasión de cabeza (43), que acabó por encima de la portería.

Todavía antes del descanso, en el 45+3, una triangulación entre Cristhian Mosquera, Martin Odegaard y Havertz terminó con una gran ocasión del alemán, que Marquinhos llegó a cerrar con lo justo para evitar el segundo de los ingleses.

La segunda mitad no fue muy diferente, con los de Luis Enrique tratando de mover la pelota de un lado a otro, buscando encontrar un error de la zona defensiva de los de Mikel Arteta, que se mostraron bastante sólidos a la hora de anular a las múltiples figuras ofensivas parisinas.

Pero ante un equipo tan cerrado atrás, hacía falta una buena combinación como la que protagonizaron Khvicha Kvaratskhelia y Nuno Mendes, que terminó con Kvara derribado dentro del área por Mosquera, lo que provocó un penal. Al cobro llegó Ousmane Dembelé (65), quien no desperdició la oportunidad y cobró de buena manera para colocar el 1-1 en el electrónico.

La diana parisina reactivó al Arsenal, que salió de su encierro en el fondo y trató de buscar nuevamente el gol, pero casi le juega en contra sobre el 77, cuando Kvaratskhelia protagonizó un contragolpe por la banda izquierda, pero su remate, ligeramente desviado por Myles Lewis-Skelly, impactó en el palo.

¡¡¡SALUDEN AL REY TOTAL DE EUROPA EN LA ACTUALIDAD!!!



SALUD, BICAMPEONES



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El marcador no se movió más y todo se fue a la prórroga para definir al campeón, pero el físico pasó factura a ambas escuadras por lo que la final se fue a los lanzamientos desde el punto penal. En esta instancia, fallaron Eze y Gabriel para los gunners, mientras para los parisinos solamente Nuno Mendes, por lo que el PSG es bicampeón.

Estadísticas

Estos son los números que dejó el juego entre el PSG y Arsenal, otorgados por el portal especializado Sofascore.

Datos: Sofascore

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