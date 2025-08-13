Finanzas corporativas: clave para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas

-

Las MIPYMES generan en promedio entre el 60% y el 70% del empleo y producen entre el 50% y el 55% del Producto Interno Bruto de nuestros países

Las finanzas corporativas, aunque usualmente se asocian a grandes empresas, también pueden tener un gran impacto en el desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), por lo que entender cómo acceder al capital adecuado, invertir inteligentemente y gestionar el fujo de caja podría marcar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer.

A continuación, un resumen de la entrevista con Gustavo Riveros Sachica, Doctor off Business Administration y catedrático de ADEN, Escuela de Negocios.

¿Por qué es importante hablar de MIPYMES en el contexto de las finanzas corporativas?

Las MIPYMES son la esencia del tejido empresarial. En muchos países, representan más del 92 o 93 % de las empresas registradas. Por tanto, no podemos subestimar su impacto en la sociedad moderna. A pesar de los avances tecnológicos y los cambios en los modelos de negocio, las MIPYMES siguen siendo fundamentales para la creación de valor.

Es importante entender que las finanzas corporativas no son exclusivas de las grandes corporaciones. Son una rama de las finanzas enfocada en cómo las empresas toman decisiones para maximizar su valor. Y esto aplica a todas las empresas, sin importar su tamaño. El objetivo de las finanzas corporativas es crear valor, y las MIPYMES, por su flexibilidad y agilidad, tienen un gran potencial para hacerlo.

¿Puede dar un ejemplo de una MIPYMES perdurable?

Sí. Se llama Kongo Gumi, es una empresa japonesa que data del año 578. Ya tiene más de 1,400 años. Es una empresa familiar que ha pasado por 44 generaciones. Con esto quiero reseñar que las empresas familiares y las MIPYMES tienen más posibilidades de crear valor que las grandes corporaciones, porque son muy ágiles, muy flexibles y se adaptan al mercado con gran rapidez.

Otro caso es la Fondería Marinelli, en Italia, con 60 empleados y que en 2040 cumplirá mil años. Son empresas familiares que han sabido adaptarse a los cambios del mercado, lo que demuestra que la perdurabilidad no es exclusiva de las grandes empresas.

Las empresas que más pueden crear valor son las pymes, son las empresas de familia. ¿Por qué? Porque si se van fortaleciendo patrimonialmente, pueden manejar muy rápidamente los embates del mercado. Vale la pena mencionar algo que sucedió hace muy poco tiempo. NVIDIA, esta gran corporación, sufrió una caída del 40 % en sus acciones cuando en China desarrollaron un sistema de inteligencia artificial mucho más económico. Hoy las grandes corporaciones son más vulnerables que las MIPYMES. Las empresas de familia y las MIPYMES son como liebres que pueden correr muy rápido frente a las adversidades del mercado.

¿Qué entendemos por corporación en el contexto de las MIPYMES?

Corporación no significa tamaño. Una corporación puede ser una empresa de 8, 40 o 150 empleados. El punto es cómo esa unidad de negocio obtiene capital y toma decisiones.

El primer elemento clave de las finanzas corporativas para las MIPYMES es la forma en que obtienen capital. El capital siempre está disponible para una buena idea. Muchas veces, los empresarios MIPYMES evitan endeudarse con los bancos por miedo al costo. Pero el verdadero problema es si el negocio no genera los ingresos suficientes para cubrir ese préstamo.

La forma más básica de obtener capital es a través de la banca, pero hay otros mecanismos.

Hemos venido desarrollando mecanismos como el fundraising en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, Panamá y Costa Rica. El fundraising es un pequeño mercado de capitales donde muchos inversionistas aportan pequeñas cantidades. El dinero existe, el reto del empresario es atraerlo.

El dinero más costoso es el nuestro, porque nos ha costado años de trabajo. Sería un error ponerlo en riesgo sin necesidad. Hay que valorar el dinero y entender que también podemos buscar recursos externos.

Por ejemplo, las empresas unicornio son pymes que han sabido rodearse de personas que entienden de finanzas. Presentan bien sus ideas, atraen recursos y crecen rápidamente. Una buena idea siempre consigue dinero.

Por ello, un elemento clave en las finanzas corporativas es entender que hay fuentes de dinero que me pueden ayudar a crecer de manera importante, a bajo costo y sin perder la titularidad y el dominio de la compañía.

¿Cómo influye el tipo de activos que adquiere una empresa en su desempeño financiero?

Las MIPYMES tienden a comprar activos como inmuebles o equipos con la idea de que eso las hace más grandes o sólidas. Eso es un error. Solo se deben adquirir activos que generen flujo de caja. Por ejemplo, si se trata de una empresa de servicios, no tiene sentido comprar una casa como oficina si esa inversión no se traduce en ingresos. Muchas veces es mejor alquilar o mantener una estructura operativa liviana.

En un entorno de constante cambio tecnológico, adquirir muchos activos puede ser contraproducente. Los equipos se vuelven obsoletos rápidamente. Mientras más liviana sea la estructura de activos, más fácil será para una empresa adaptarse, actualizarse y competir. La lógica debe ser: menos activos improductivos, más rentabilidad.

¿Qué papel juega el flujo de caja en este modelo financiero para MIPYMES?

El flujo de caja es la base de la supervivencia empresarial. Una empresa puede tener utilidades contables, pero si no tiene liquidez para pagar salarios o proveedores, no puede seguir operando. Gestionar bien el flujo de caja es una prioridad absoluta para cualquier empresario.

Entonces, los tres pilares que deben adoptar las MIPYMES desde las finanzas corporativas son: