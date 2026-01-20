Finca Los Girasoles se consolida como atractivo turístico en Esquipulas

-

Ubicada a pocos minutos del casco urbano de Esquipulas, la Finca Los Girasoles atrae a visitantes nacionales y extranjeros con sus amplios cultivos florales. El lugar combina naturaleza, senderos y áreas de descanso, como complemento a la oferta turística local.

Ubicada en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, la Finca Los Girasoles se ha consolidado como uno de los atractivos turísticos naturales más visitados del oriente de Guatemala.

Conocido popularmente como el campo de girasoles de Esquipulas, destaca por sus extensas áreas cubiertas de flores amarillas, que ofrecen un paisaje singular y llamativo, las cuales atraen de manera constante a visitantes nacionales y extranjeros que buscan contacto con la naturaleza y escenarios ideales para las fotografías.

La modelo quetzalteca Ivana Batchelor visitó el lugar y aprovechó para hacer una sesión de fotos. (Foto: Finca Los Girasoles Esquipulas)

La finca se localiza en el sector de la carretera a Chanmagua, a pocos minutos del casco urbano de Esquipulas y relativamente cerca de la Basílica del Cristo Negro, lo que facilita su acceso para quienes llegan al municipio tanto por motivos religiosos como turísticos.

Esta cercanía con uno de los principales centros de peregrinación del país ha permitido que el lugar se integre de manera natural a la oferta turística local, convirtiéndose en una alternativa complementaria para los visitantes.

Bellos paisajes puedes apreciar en tu visita. (Foto: Finca Los Girasoles Esquipulas)

Abierto al público

En sus inicios, el cultivo de girasoles tuvo un propósito meramente agrícola, orientado a la producción de forraje para la alimentación de ganado y al fortalecimiento de la actividad lechera.

Sin embargo, la belleza del paisaje generado por la floración despertó el interés de la población y de los turistas, lo que llevó a los propietarios a abrir el espacio al público. Con el paso del tiempo, la finca fue adaptándose para recibir visitantes, incorporando senderos, áreas de descanso y distintos elementos decorativos que enriquecen la experiencia.

El lugar ahora es un punto frecuente para sesiones fotográficas familiares, personales y de contenido turístico. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Actualmente, quienes visitan la Finca Los Girasoles pueden recorrer caminos naturales entre los cultivos, observar de cerca las flores y disfrutar de vistas panorámicas que contrastan el amarillo intenso de los girasoles con el cielo y el entorno montañoso característico de la región oriental.

Existen áreas abiertas donde los visitantes pueden relajarse, compartir alimentos y disfrutar de la tranquilidad del campo. En algunos sectores también se encuentran espacios destinados a la venta de artesanías y recuerdos, lo que permite apoyar la economía local.

Cuenta con varios escenarios para sacar la mejor fotografía. (Foto: Finca Los Girasoles Esquipulas)

El costo de ingreso a la finca cuesta Q15 por persona, Q5 para niños, mientras que el parqueo suele tener un cobro adicional de Q10. Esto contribuye al mantenimiento y a la mejora del lugar.

Entre flores y senderos naturales, la Finca Los Girasoles se consolida como un espacio ideal para el esparcimiento familiar y la conexión con el entorno rural, aportando diversidad a los atractivos turísticos de Chiquimula.

En el sitio desarrollan sesiones fotográficas de todo tipo. (Foto: Finca Los Girasoles Esquipulas)

¿Cómo llegar?

Para llegar a la Finca Los Girasoles en Esquipulas, dirígete al kilómetro 225.5 de la carretera a Chanmagua. Está a pocos kilómetros del centro de Esquipulas y de la basílica.