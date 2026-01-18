Pozas y aguas termales convierten a Canillá en un destino turístico ideal

-

Aguas termales, pozas naturales y un entorno tranquilo distinguen a la aldea Sajcap, en Canillá, Quiché. La Pila y las Pozas El Convento son espacios apreciados por su belleza natural, clima cálido y condiciones propicias para el descanso, la recreación y el turismo local.

La riqueza natural que posee el municipio de Canillá, Quiché, es digna de admirar, recorrer y sentir. El clima de la región es cálido y seco, creando un ambiente propicio para que puedas mitigar el calor sumergiéndote en sus aguas cristalinas.

En la aldea Sajcap se ubican dos atractivos principales. El primero está en el lugar conocido como La Pila, un nacimiento de aguas termales que durante años ha servido para relajarse, olvidarse del estrés y al mismo tiempo para disfrutar de un momento de entretenimiento.

Las aguas termales son un atractivo turístico de la aldea Sajcap. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Sus aguas color esmeralda cubiertas por techos de teja de madera permiten a los visitantes alejarse del ajetreo diario. El vecino Rodolfo Argueta explicó que desde niños utilizan este espacio para disfrutar del agua termal.

A unos cuantos metros de La Pila y caminando a las orillas del río Sajcap, la caminata te permite observar la belleza del entorno natural.

Las aguas del río Sajcap se acumulan en las pozas El Convento. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Al llegar puedes encontrar bellas pozas de agua fresca, que se forman por la acumulación de grandes rocas y que son conocidas por los vecinos como Pozas El Convento, otro de los lugares preferidos de los habitantes del municipio.

Este es un espacio familiar rodeado de naturaleza y con la tranquilidad del río es un espacio ideal para descansar y contactarse con la naturaleza, fácilmente puedes pasar varias horas en el lugar y capturar postales únicas.

La Pila es muy visitada por los vecinos por el beneficio que ofrecen sus aguas verdes. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Además de disfrutar sus aguas y paisajes, la visita a Canillá permite acercarte a la vida cotidiana del municipio, conocer las tradiciones que giran en torno a los nacimientos de agua y comprender la importancia que estos espacios tienen para la comunidad local.

Las rocas forman las pozas en el río Sajcap, donde podrás tomar buenas fotografías. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Para llegar puedes partir desde la cabecera municipal de Santa Cruz del Quiché; tomar la carretera QUI 05 pasando por San Andrés Sajcabajá, hasta llegar a Canillá. En este punto te diriges a Sajcap, donde puedes preguntar con vecinos por estos dos sitios llenos de encanto.