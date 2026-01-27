Finca El Pedregal, un espacio natural para relajarte y convivir en familia

-

Finca El Pedregal destaca como un espacio natural en Chiquimula para relajarte, disfrutar de buena comida y compartir con familia y amigos. Cuenta con mirador, áreas verdes, granja, paseos y hospedaje para una estadía completa.

La Finca El Pedregal es un popular parque, restaurante y hotel familiar ubicado en la aldea La Laguna El Jute, Chiquimula. Ofrece un ambiente tranquilo y excelentes vistas para relajarse y compartir en familia.

El lugar se ubica en el km 173, a aproximadamente cuatro y horas y media de la ciudad de Guatemala, pero vale la pena el viaje, ya que durante tu estadía disfrutarás y no querrás volver a casa.

Destaca el mirador con una mano gigante. (Foto: FB Finca El Pedregal)

La finca es ideal para relajarte, rodearte de naturaleza y respirar aire puro, compartir en familia o con amigos el espacio, la comida y muchas amenidades más.

Algo que destaca es su restaurante, pues ofrece comida deliciosa a precios accesibles de desayunos, almuerzos y cenas. También tienen platos especiales para los niños.

No pueden faltar los ricos churrascos con todas sus guarniciones. (Foto: FB Finca El Pedregal)

Cuenta con un espectacular mirador en el que podrás apreciar la naturaleza y tomar fotografías para tus redes sociales o para el recuerdo.

Asimismo, si te gusta la acción y quieres divertirte, puedes jugar en las áreas verdes. También ofrecen paseos a caballo o en burro (para los más pequeños); incluso, hay una granjita, por si quieres apreciar más de cerca a los animales y alimentarlos.

O si solo quieres tener un momento tranquilo, puedes ir a caminar por los alrededores, explorar las casas hechas con material reciclable, recostarte en las hamacas y disfrutar.

Por medio de sus redes sociales, la internauta Sandra Hernández publicó: "Es un lugar donde definitivamente existe una gran creatividad, y se ve que pensaron en la familia. Los precios de la comida están al alcance de todos. Felicidades a los propietarios y a las personas que trabajan allí".

Hay dinosaurios y otros escenarios que son especialmente admirados por los pequeños. (Foto: FB Finca El Pedregal)

Ofrecen alojamiento

Además, si quieres extender tu estadía o si quieres escapar del ruido de la ciudad, ya sea en pareja o familia, la finca también ofrece opciones de hospedaje.

Las habitaciones son amplias, limpiar y cómodas, pero si deseas más información de esto, puedes llamar al número 4630-8129.

El lugar abre de jueves a domingo de 8:30 de la mañana a 7:00 de la noche.

Las parejas aprovechan los creativos espacios para sacarse fotografías. (Foto: FB Finca El Pedregal)

¿Cómo llegar?

En auto

Conduce por la carretera CA-9 (carretera al Atlántico) en dirección este.

Continúa por la CA-9 hasta llegar a la cabecera departamental de Chiquimula.

De allí, la finca está a unos 9 km de distancia, en la aldea La Laguna El Jute.

Navegación: Puedes usar aplicaciones como Waze o Google Maps para obtener indicaciones precisas.

En transporte público