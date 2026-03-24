Manejo forestal: Finca Tashoró protege 250 hectáreas de bosque en Zacapa

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Descubre la Finca Tashoró en Zacapa, un modelo de éxito en manejo forestal sostenible premiado por el Inab. Con más de 250 hectáreas bajo protección, este proyecto demuestra que es posible generar empleo y conservar el agua de la región.

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En un contexto global que demanda soluciones urgentes frente al cambio climático, la finca Tashoró, ha emergido como un modelo de éxito, demostrando que la rentabilidad económica y la conservación del ecosistema no solo son compatibles, sino que dependen la una de la otra.

A través de la implementación de un Plan de Manejo Forestal Sostenible, la finca ha logrado transformar más de 200 hectáreas de bosque en un sistema productivo regenerativo.

En el lugar nace el río Punilá, el cual es mencionado en la canción "Soy de Zacapa". (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

A diferencia de la explotación tradicional, este modelo se basa en el aprovechamiento selectivo, garantizando que el ciclo de vida del bosque se mantenga intacto y su biodiversidad protegida.

Más allá del beneficio ambiental, la finca ha impulsado la economía local mediante la creación de más de 20 empleos directos, pues este enfoque de "economía verde" ha frenado la migración local y ha fomentado un sentido de orgullo y custodia sobre los recursos naturales.

Planta de pino lista para seguir reforestando en la zona boscosa. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Milton Lucero, director subregional del Instituto Nacional de Bosques (Inab), señaló que la finca Tashoró se ha convertido en un referente, una finca modelo.

Es por ello que en el 2022 obtuvo el premio nacional sobre manejo forestal con alrededor de 250 hectáreas bajo manejo, donde implementan actividades de aprovechamiento forestal de una forma sostenida, adecuada, manteniendo el equilibrio entre el componente económico, social y ambiental.

La finca, al ser modelo forestal, se utiliza para capacitaciones de bomberos. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Esta se ubica en la parte alta la cabecera departamental de Zacapa. Nos encontramos puntualmente ahora en una de las licencias que fue aprovechada en el año 2015 y vemos a fondo ya la obligación del compromiso de repoblación forestal", expresa.

Comentó que con esto garantizan que la cobertura se mantiene, genera bienes y servicios del bosque y así también beneficios sociales.

El bosque es productor de nacimientos de agua de donde nace el río Punilá. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Lucero agrega que para el Inab es un logro porque con esto cumplen con los mandatos de ley, con la implementación y con ganar usuarios, tal como trabaja el señor José Juan, propietario de esta finca.

"Entonces demostramos que los procesos y la normativa forestal vigente sí funciona, sí aplicándolo como se debe de hacer, sí es garantía para que nuestros bosques perduren y no se pierda la cobertura forestal", expresó.

En la finca hay saltamontes payaso, de la familia Eumastacidae. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Por su parte, José Ramos, vecino de Matazano, comentó que gracias a estos manejos forestales, hay familias que se ven beneficiadas porque tienen empleo todo el año y de forma permanente.

"Además protegemos el bosque, el cual nos genera agua. Con estas a oportunidades ya no buscamos empleo en otro sector, sino que lo tenemos en la comunidad", aseveró Ramos.