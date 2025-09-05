Hombre se hace pasar por cliente para robar en un negocio de zona 15

El hombre simula ser cliente para distraer a los trabajadores.
En redes sociales circula un video que muestra a un hombre hurtar un celular en un salón de uñas ubicado en Vista Hermosa 2, zona 15.
Las imágenes registran como el individuo ingresa al negocio, simula ser cliente y realiza consultas sobre productos.
Mientras la empleada busca lo solicitado, el hombre toma el celular del escritorio de recepción, lo oculta entre unas revistas y abandona el lugar rápidamente.
Los propietarios del comercio alertaron a otros negocios del área y denunciaron el hecho.
Cámaras de seguridad captaron al mismo sujeto intentando ingresar a otros establecimientos.
El incidente ocurrió el pasado 3 de septiembre y el material fue difundido recientemente en redes sociales.