Hombre se hace pasar por cliente para robar en un negocio de zona 15

  • Por Susana Manai
05 de septiembre de 2025, 07:42
Los afectados advierten a otros negocios del sector sobre esta modalidad de robo. (Image: captura de pantalla)

El hombre simula ser cliente para distraer a los trabajadores.  

En redes sociales circula un video que muestra a un hombre hurtar un celular en un salón de uñas ubicado en Vista Hermosa 2, zona 15.

Las imágenes registran como el individuo ingresa al negocio, simula ser cliente y realiza consultas sobre productos. 

Mientras la empleada busca lo solicitado, el hombre toma el celular del escritorio de recepción, lo oculta entre unas revistas y abandona el lugar rápidamente. 

(Imagen: captura de pantalla)
(Imagen: captura de pantalla)

Los propietarios del comercio alertaron a otros negocios del área y denunciaron el hecho.

Cámaras de seguridad captaron al mismo sujeto intentando ingresar a otros establecimientos.

El incidente ocurrió el pasado 3 de septiembre y el material fue difundido recientemente en redes sociales. 

@thenailabgt Para los vecinos y personas que tienen negocios en zona 15 y alrededores, este señor está robando, esto fue ayer martes 3 de septiembre. Porfavor compartan para evitar que siga haciendo esto y que puedan estar alertas. ‼️ #robo #zona15 #guatemala ♬ sonido original - The Nailab

  • Últimas noticias de Guatemala

