Participa en el "Fire Fest The Challenge" a beneficio de los Bomberos Voluntarios

Si te gustan los retos extremos o simplemente deseas pasar un momento en familia no te pierdas el "Fire Fest Callenge", a beneficio de la Décima compañía de Bomberos Voluntarios de Guatemala.
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Se trata de competencias enfocadas en el trabajo de un bombero, divididas en circuitos, donde los participantes tendrán la oportunidad de usar equipo real de bomberos.
El evento cuenta con dos categorías:
1. Bomberos: Equipo de 3 personas (mixto)
2. Atletas: Equipo de 3 personas (mixto)
Otras actividades
Habrá talleres para niños, los pequeños tendrán contacto con los bomberos e incluso podrán a una motobomba.
También habrá comida y música.
Apoyemos la labor d elos rescatistas
El evento se realiza con el fin de mejorar y optimizar el servicio a la comunidad guatemalteca.
Fecha y lugar
La cita es el sábado 21 de marzo de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en el Colegio Monte María, ubicado en la Calzada Aguilar Batres 39-75 zona 12, Ciudad de Guatemala.
Boletos
Puedes comprar tus entradas ingresando aquí.
Sígue en la página oficial los datos aquí.
Décima Cía de Bomberos Voluntarios
Se trata de la segunda compañía más antigua de todo país, con 62 años de aprendizaje, está formada por alrededor de 65 voluntarios activos, con pilotos para emergencias expertos.
Debido a que el servicio a la comunidad es voluntario, estas actividades funcionan como apoyo económico para seguir sirviendo.
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