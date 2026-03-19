Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Participa en el "Fire Fest The Challenge" a beneficio de los Bomberos Voluntarios

  • Por Selene Mejía
19 de marzo de 2026, 17:01
Participa en el Fire Fest Callenge Guatemala y compite con los bomberos. (Foto: María José Villatoro)

Participa en el Fire Fest Callenge Guatemala y compite con los bomberos. (Foto: María José Villatoro)

Si te gustan los retos extremos o simplemente deseas pasar un momento en familia no te pierdas el "Fire Fest Callenge", a beneficio de la Décima compañía de Bomberos Voluntarios de Guatemala.

OTRA NOTICIAS: Invitan a la "Celebración de la francofonía 2026" en Guatemala

Se trata de competencias enfocadas en el trabajo de un bombero, divididas en circuitos, donde los participantes tendrán la oportunidad de usar equipo real de bomberos.

El evento cuenta con dos categorías: 

1. Bomberos: Equipo de 3 personas (mixto)

2. Atletas: Equipo de 3 personas (mixto)

fire fest
Foto: María José Villatoro.

Otras actividades

Habrá talleres para niños, los pequeños tendrán contacto con los bomberos e incluso podrán a una motobomba.

También habrá comida y música. 

Apoyemos la labor d elos rescatistas

El evento se realiza con el fin de mejorar y optimizar el servicio a la comunidad guatemalteca.

Fecha y lugar

La cita es el sábado 21 de marzo de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en el Colegio Monte María, ubicado en la Calzada Aguilar Batres 39-75 zona 12, Ciudad de Guatemala.

Boletos

Puedes comprar tus entradas ingresando aquí

Sígue en la página oficial los datos aquí

fire fest 2
Foto: María José Villatoro.

Décima Cía de Bomberos Voluntarios

Se trata de la segunda compañía más antigua de todo país, con 62 años de aprendizaje, está formada por alrededor de 65 voluntarios activos, con pilotos para emergencias expertos.

Debido a que el servicio a la comunidad es voluntario, estas actividades funcionan como apoyo económico para seguir sirviendo.

Mira

fire fest

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar