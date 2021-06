La mujer que se fue al Ártico aprovechando la pandemia

La mujer se mudó al extremo norte de Noruega en el momento en el que las noches polares son de 24 horas.

Valentina Miozzo aprovechó las restricciones de pandemia para buscar un lugar retirado en la naturaleza extrema, para pasar estos momentos difíciles, nada más que en el Círculo Polar Ártico.

La mujer se mudó al extremo norte de Noruega en el momento en el que las noches polares son de 24 horas. "Diciembre y enero fueron dos meses de oscuridad", agregó.

Miozzo es originaria de Emilia Romagna, una ciudad en el norte de Italia, pero como guía de naturaleza y caminatas su vida se vio truncada, pues los visitantes dejaron de llegar.

Aunque se quedó sin trabajo continuó escribiendo de viajes, así recibió una oferta para trabajar en el Ártico.

"Lo vi como una hermosa oportunidad para visitar lugares que quizás nunca hubiera elegido por mi cuenta", dijo en entrevista a CNN.

Valentina Miozzo disfruta de sus viajes. (Foto: Valentina Miozzo)

"Como ya no podía hacer mi trabajo de viajes esta era una forma de viajar y vivir otra realidad de una manera más estática, por supuesto, pero en una parte del mundo que no conocía y que me fascinaba", agregó.

Así inició su vida en Kongsfjord, una ciudad con 28 habitantes donde el supermercado más cercano está a 40 kilómetros, el hospital está a casi 321 kilómetros y el aeropuerto a 64 kilómetros.

Los habitantes van por comestibles cada dos semanas por la dificultad para moverse.

"No tenía ninguna expectativa, no las creé a propósito tenía curiosidad por descubrir" aseveró.

La mujer realizó un gran cambio al vivir aislada en una ciudad de 28 habitantes. (Foto: Valentina)

La aventurera experimentó las noches polares, de 24 horas, 7 días a la semana pero lo más difícil para ella fue vivir los días de luz de 24 horas de mayo a julio: "El cuerpo no acepta que es de noche cuando sale el sol", dijo.

"Cuando estás completamente aislado aprendes a encontrar energía en ti mismo, es un descubrimiento asombroso, especialmente cuando no hay luz y necesitas despertarte" dijo.

La experta promueve el turismo lento: "Deberíamos tener contacto con la naturaleza, respetarla y salvarla", dio.

Miozzo afirma que las noches árticas de 24 horas no le constaron. (Foto: Valentina)

El hermoso paisaje vale la pena haber cambiado de vida. (Foto: Valentina)